DDA Flat Booking Registration: दिल्ली में घर खरीदने का सपना अब होगा पूरा, सस्ती कीमतों पर फ्लैट खरीदें!

DDA Flat Booking Registration

दिल्ली-एनसीआर में अपना घर खरीदने का सपना लाखों लोगों का होता है, लेकिन बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के कारण यह सपना पूरा करना मुश्किल हो गया है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने एक शानदार ऑफर पेश किया है, जिससे अब सस्ती कीमतों पर लोग दिल्ली के बेहतरीन लोकेशन्स पर अपना घर खरीद सकते हैं। अगर आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस मौके को न गंवाएं।

Delhi Government's New Offer: House for just ₹ 11.54 lakh

दिल्ली सरकार ने हाल ही में DDA (Delhi Development Authority) की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें दिल्ली के प्रमुख लोकेशन्स पर 11.54 लाख रुपए में घर खरीदने का मौका मिल रहा है। इन फ्लैट्स की बुकिंग पिछले दो महीनों से शुरू हो चुकी है और मार्च 2025 तक जारी रहेगी। तो अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई है, तो जल्दी करें!

Flats at affordable prices: Flats available in major areas of Delhi

इस हाउसिंग स्कीम के तहत रामगढ़ कॉलोनी, लोकनायक पुरम, रोहिणी सरसपुर और नरेला जैसे क्षेत्रों में लगभग 34,000 एलआईजी (Low Income Group) और ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) फ्लैट्स उपलब्ध हैं। इन फ्लैट्स की कीमत ₹11.54 लाख से शुरू हो रही है, जबकि बड़े फ्लैट्स की कीमत ₹29 लाख तक जा सकती है।

Booking amount and registration fee

EWS फ्लैट्स: ₹50,000 बुकिंग अमाउंट

LIG फ्लैट्स: ₹1,00,000 बुकिंग अमाउंट

MIG फ्लैट्स: ₹4,00,000 बुकिंग अमाउंट

HIG फ्लैट्स: ₹10,00,000 बुकिंग अमाउंट

इसके अलावा, सभी फ्लैट्स की रजिस्ट्रेशन फीस ₹2,500 रखी गई है। ध्यान रहे कि बुकिंग अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों नॉन-रिफंडेबल हैं।

पहले आओ, पहले पाओ योजना

DDA की इस स्कीम में पहले आओ, पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट्स की बुकिंग की जा रही है। यानी जो व्यक्ति पहले बुकिंग करेगा, उसे फ्लैट का चयन करने का प्राथमिकता मिलेगी।

Expiry Date

इस स्कीम की बुकिंग 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। इस अवसर को हाथ से जाने न दें और आज ही DDA फ्लैट बुकिंग कराएं।

यदि आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह एक सुनहरा मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ती कीमतों पर 11.54 लाख रुपए से शुरू होकर 29 लाख रुपए तक के फ्लैट्स उपलब्ध हैं। तो देर न करें, बुकिंग अमाउंट जमा करें और अपने सपनों के घर की ओर कदम बढ़ाएं!