Coca-Cola की भारतीय बॉटलिंग कंपनी HCCB का आईपीओ जल्द! दिसंबर में ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस हो सकता है दाखिल

Coca-Cola Co. भारत में अपनी बॉटलिंग यूनिट Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. के IPO की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग ने मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक बताया कि कंपनी दिसंबर में IPO के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी समय और ऑफर की संरचना पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

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10 अरब डॉलर वैल्यूएशन का लक्ष्य

मामले से परिचित लोगों के मुताबिक Coca-Cola ने IPO पर काम कर रहे बैंकों के समूह में Axis Capital Ltd. और IIFL Capital Services Ltd. को भी शामिल किया है। दोनों बैंकों के जुड़ने से कंपनी के IPO की तैयारी का दायरा बढ़ा है।

IPO में मुख्य रूप से मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। Coca-Cola अपनी भारतीय बॉटलिंग यूनिट के लिए करीब 10 अरब डॉलर का वैल्यूएशन चाहती है। पहले की रिपोर्टों के मुताबिक इस IPO से करीब 1 अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं।

हालांकि, बातचीत अभी जारी है। ऐसे में IPO का समय, वैल्यूएशन और स्ट्रक्चर आगे बदल सकता है। Coca-Cola और संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल जवाब नहीं दिया।

कई बड़े बैंक IPO पर कर रहे काम

ब्लूमबर्ग ने बताया कि Coca-Cola के साथ Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan Chase और Morgan Stanley भी IPO पर काम कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया में इन बैंकों के शामिल होने की जानकारी पहले सामने आ चुकी है।

भारत में IPO बाजार में मजबूत निवेशक मांग के बीच Coca-Cola के लिए यह लिस्टिंग अपनी भारतीय बॉटलिंग यूनिट की वैल्यू अनलॉक करने का मौका हो सकती है। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत में IPO के जरिए करीब 10 अरब डॉलर जुटाए गए, जो किसी तिमाही का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 250 IPO के जरिए इस साल अब तक 13 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। ऐसे में Hindustan Coca-Cola Beverages का संभावित IPO भारतीय बाजार में एक और बड़े ऑफर के रूप में नजर आ रहा है।