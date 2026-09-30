बैंक कर्मचारियों को मिलेगी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी? फाइव-डे बैंकिंग वीक पर आज अहम बैठक

देश में बैंक कर्मचारियों के लिए पांच दिन के कामकाजी हफ्ते की मांग पर आज अहम चर्चा होने वाली है। फाइव-डे बैंकिंग वीक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक होगी। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी सी.एच. वेंकटचलम के मुताबिक, कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द फाइनल कर सकती है।

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RBI और वित्त मंत्रालय लेंगे अंतिम फैसला

सी.एच. वेंकटचलम ने बताया कि कमेटी की सिफारिश आने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI और वित्त मंत्रालय की होगी। जरूरत पड़ने पर इससे जुड़े कानूनी बदलाव भी किए जाएंगे।

हालांकि, परफॉर्मेंस से जुड़े इंसेंटिव, बेहतर पेंशन और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़ी मांगों पर बातचीत अलग से होगी। ये मुद्दे नई कमेटी के दायरे में नहीं आते हैं। AIBEA उन सात यूनियनों में शामिल है, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) का हिस्सा हैं।

IBA ने बनाई हाई-लेवल कमेटी

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने मंगलवार को हाई-लेवल कमेटी का गठन किया था। यह फैसला बैंक यूनियनों की ओर से तीन दिन की हड़ताल वापस लेने के बाद लिया गया। कमेटी को फाइव-डे बैंकिंग वीक लागू करने के तरीके पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इस कमेटी में IBA और UFBU के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ BKSM के जनरल सेक्रेटरी विनोद निकम भी शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक कमेटी के चेयरमैन हैं। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अशोक चंद्रा को अल्टरनेट चेयरमैन बनाया गया है।

शनिवार को बैंक खोलने पर भी हो सकती है चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, कमेटी ऐसे विकल्प पर विचार कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों को पांच दिन का वर्किंग वीक मिले, लेकिन महीने के दो शनिवार बैंक खुले रहें। इसका मकसद कर्मचारियों को पांच दिन का वर्किंग वीक देने के साथ ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को आसानी से उपलब्ध रखना है।

लंबे समय से चल रही फाइव-डे वीक की मांग

बैंक यूनियन लंबे समय से सोमवार से शुक्रवार तक काम करने की व्यवस्था की मांग कर रही हैं। यूनियनों का कहना है कि बैंक कर्मचारी पहले से लंबे समय तक काम करते हैं। उनका यह भी कहना है कि RBI और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में पांच दिन का वर्किंग वीक लागू है।

फिलहाल बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। फाइव-डे बैंकिंग वीक का प्रस्ताव दो साल से ज्यादा समय से चर्चा में है। यूनियनों का कहना है कि 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट में इसे लागू करने की औपचारिक प्रतिबद्धता भी शामिल थी।