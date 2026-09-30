Gen Z कम उम्र में निवेश से बना रहे हैं दौलत या ले रहे हैं बड़ा रिस्क? जानिए नई पीढ़ी की स्ट्रैटेजी

भारत की Gen Z कम उम्र में ही कमाई और निवेश की दुनिया में कदम रख रही है। उनके पास निवेश से जुड़ी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ जल्दी निवेश शुरू कर देना ही बड़ी दौलत बनाने के लिए काफी नहीं है। निवेश में धैर्य की कमी उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

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बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल ने कहा कि Gen Z काफी स्मार्ट है और उसके पास जानकारी आसानी से उपलब्ध है। हालांकि, उनका मानना है कि इस पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती धैर्य की कमी है।

स्मार्ट हैं लेकिन धैर्य की कमी

पंकज मठपाल के मुताबिक, Gen Z ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है, जहां ज्यादातर चीजें तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। क्विक कॉमर्स से लेकर ऑन-डिमांड सर्विसेज तक लोगों को जल्दी नतीजे मिलने की आदत हो गई है। यही उम्मीद जब निवेश में आती है तो मुश्किल पैदा हो सकती है।

उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म निवेश में नतीजे तुरंत नहीं मिलते। म्यूचुअल फंड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP जैसे निवेश में समय देना जरूरी है।

तुरंत रिटर्न की उम्मीद बन सकती है परेशानी

एक्सपर्ट ने कहा कि कई युवा निवेश करने के तुरंत बाद उसका नतीजा देखना चाहते हैं। जब उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और लंबे समय में वेल्थ बनाने की बात बताई जाती है, तब भी उनकी उम्मीद जल्दी रिटर्न पाने की रहती है।

इस तरह की जल्दबाजी के कारण पहली बार निवेश करने वाले युवा ट्रेंड के पीछे भाग सकते हैं, SIP को समय से पहले बंद कर सकते हैं या ज्यादा जोखिम वाले एसेट्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसे फैसलों में नुकसान के जोखिम को पूरी तरह समझना भी जरूरी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वेल्थ बनाने के लिए कितना समय जरूरी?

पंकज मठपाल के मुताबिक, म्यूचुअल फंड के जरिए वेल्थ बनाने के लिए कम से कम पांच साल या उससे ज्यादा का निवेश का समय होना चाहिए। उनका कहना है कि लंबी अवधि तक निवेश में बने रहने से वेल्थ बनाने का मौका मिलता है।

Gen Z के लिए कम उम्र में निवेश शुरू करना एक बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन इसका असली लाभ तभी मिलेगा जब निवेश को पर्याप्त समय दिया जाए।

Gen Z के पास बड़ा मौका

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पंकज मठपाल का मानना है कि Gen Z के पास आगे चलकर अच्छी वेल्थ बनाने का बड़ा मौका है। आज के युवाओं को निवेश की ज्यादा जानकारी है, वे डिजिटल चीजों को अच्छी तरह समझते हैं और कम उम्र से ही निवेश शुरू कर रहे हैं। अगर वे निवेश के जरूरी नियमों का पालन करें तो अच्छा पैसा बना सकते हैं।

Gen Z के लिए सिर्फ सही जगह पैसा लगाना काफी नहीं है। बाजार में उतार-चढ़ाव आने पर भी निवेश जारी रखना और जल्दबाजी न करना जरूरी है। लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश में बने रहने से बेहतर वेल्थ बनाने में मदद मिल सकती है।