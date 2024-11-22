scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारCNG की कीमतों में बढ़ोतरी

CNG की कीमतों में बढ़ोतरी

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने 22 नवंबर 2024 को मुंबई में CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब CNG की कीमत ₹77 प्रति किलो हो गई है। यह नई दर आज से लागू हो गई है, जिससे मुंबई के वाहन मालिकों और यात्रियों में चिंता का माहौल है।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 09:27 IST
CNG की कीमत में वृद्धि: मुंबई में सुबह-सुबह हुआ झटका
CNG की कीमत में वृद्धि: मुंबई में सुबह-सुबह हुआ झटका

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने 22 नवंबर 2024 को मुंबई में CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब CNG की कीमत ₹77 प्रति किलो हो गई है। यह नई दर आज से लागू हो गई है, जिससे मुंबई के वाहन मालिकों और यात्रियों में चिंता का माहौल है।

advertisement

वाहन मालिकों और रोज़ाना के यात्रियों पर असर

CNG की कीमतों में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर रोज़ाना के यात्रियों और CNG चालित वाहनों जैसे टैक्सी और ऑटो रिक्शा मालिकों को प्रभावित करेगी।मुंबई में CNG का इस्तेमाल एक प्रमुख ईंधन विकल्प के रूप में होता है, और इस वृद्धि के कारण यात्रा की लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे यात्रियों और वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा।

CNG कीमतों में वृद्धि का निरंतर चलन

यह पहली बार नहीं है जब CNG की कीमतों में वृद्धि हुई है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की कई वृद्धि हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन बढ़ती कीमतों से खासतौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को इस तरह की बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 22, 2024