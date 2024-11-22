CNG की कीमतों में बढ़ोतरी

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने 22 नवंबर 2024 को मुंबई में CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब CNG की कीमत ₹77 प्रति किलो हो गई है। यह नई दर आज से लागू हो गई है, जिससे मुंबई के वाहन मालिकों और यात्रियों में चिंता का माहौल है।

वाहन मालिकों और रोज़ाना के यात्रियों पर असर

CNG की कीमतों में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर रोज़ाना के यात्रियों और CNG चालित वाहनों जैसे टैक्सी और ऑटो रिक्शा मालिकों को प्रभावित करेगी।मुंबई में CNG का इस्तेमाल एक प्रमुख ईंधन विकल्प के रूप में होता है, और इस वृद्धि के कारण यात्रा की लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे यात्रियों और वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा।

CNG कीमतों में वृद्धि का निरंतर चलन

यह पहली बार नहीं है जब CNG की कीमतों में वृद्धि हुई है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह की कई वृद्धि हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन बढ़ती कीमतों से खासतौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को इस तरह की बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

