Cipla, Glenmark Pharma, Lupin: इन 3 स्टॉक्स में आज क्या करें?

सिप्ला लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और ल्यूपिन लिमिटेड सहित कुछ चर्चित फार्मा स्टॉक आज के सत्र में ट्रेडर्स की नज़र में बने रहने की संभावना है। गुरुवार के कारोबारी सत्र से पहले यस सिक्योरिटीज के तकनीकी शोध विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इन स्टॉक के बारे में क्या कहा है:

सिप्ला | बेचें | लक्ष्य मूल्य: 1,360 रुपये | स्टॉप लॉस: 1,570 रुपये

सिप्ला पिछले कुछ समय से गिरावट के दौर से गुजर रहा है, जो 1,615 रुपये से 1,540 रुपये के बीच सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। हालांकि, शेयर इस दायरे के निचले सिरे से नीचे टूट गया है, साथ ही बिक्री की मात्रा में भी कमी आई है। इसके अलावा, आरएसआई अपने प्रमुख स्तरों से नीचे है, जो मंदी की गति को और अधिक दर्शाता है। दैनिक चार्ट पर कम ऊंचाई और कम निम्न स्तर की विशेषता वाले शेयर की कीमत की गतिविधि इस मंदी के दृष्टिकोण को पुष्ट करती है। इस मंदी की भावना को देखते हुए, सिप्ला में 1,500 रुपये के स्तर से नीचे एक शॉर्ट पोजीशन पर विचार किया जा सकता है। संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए 1,570 रुपये पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट किया जा सकता है, जबकि इस शॉर्ट पोजीशन के लिए लक्ष्य मूल्य 1,360 रुपये है।

ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स | रेंज-बाउंड | प्रतिरोध: 1,630 रुपये | समर्थन: 1,475 रुपये

ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में डबल टॉप पैटर्न की नेकलाइन से नीचे टूटने के बाद लाभ-हानि का अनुभव किया है। यह अब 24 अगस्त के स्विंग लो के करीब पहुंच रहा है। तकनीकी संकेतक संभावित डाउनसाइड दबाव का सुझाव देने वाले मंदी के आरएसआई के साथ मिश्रित हैं, फिर भी ध्रुवीयता का बिंदु मजबूत समर्थन प्रदान करता है, जो संभावित पुलबैक का संकेत देता है। यह स्टॉक की निकट अवधि की दिशा में कुछ अनिश्चितता पैदा करता है। हालांकि, 1,475-1,450 रुपये की सीमा में ठोस समर्थन है। यदि यह समर्थन बना रहता है, तो 1,630-1,650 रुपये तक अल्पकालिक पलटाव संभव है, हालांकि निकट अवधि में महत्वपूर्ण अपसाइड गति सीमित हो सकती है।

ल्यूपिन | बेचें | लक्ष्य मूल्य: 1,850 रुपये | स्टॉप लॉस: 2,150 रुपये

दैनिक समय सीमा पर, ल्यूपिन एक अवरोही त्रिभुज पैटर्न से टूट गया है, जो एक नकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत देता है। विक्रेता 2,050 रुपये के स्तर से नीचे तेजी से आक्रामक दिखाई देते हैं। कीमत प्रमुख एसएमए से नीचे कारोबार कर रही है, जो कमजोरी का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, एमएसीडी लाइन नकारात्मक क्षेत्र में है, जो बिक्री रुचि को मजबूत करती है। यदि 2,050 रुपये की ओर पुलबैक होता है, तो ल्यूपिन के लिए बिक्री की स्थिति की सिफारिश की जाती है, जो कि 1,850 रुपये को लक्षित करती है, जिसमें समापन आधार पर 2,150 रुपये पर स्टॉप लॉस होता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

