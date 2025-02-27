Chai Point IPO: चाय पीते-पीते आइडिया आया, अब आईपीओ लाने की तैयारी - हर दिन होती है 9 लाख कप चाय की बिक्री
चाय प्वाइंट ब्रांड को प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान काफी पहचान मिली थी। 5 कर्मचारियों के साथ तरुण खन्ना और अमुलीक सिंह ने Chai Point नाम से अपना पहला आउटलेट खोला था।
Chai Point IPO: पॉपुलर टी-कैफे चेन 'Chai Point' साल 2026 के मध्य तक आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। चाय प्वाइंट ब्रांड को प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान काफी पहचान मिली थी, जहां कंपनी ने प्रति दिन एक लाख कप चाय बेची।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चाय प्वाइंट कंनपी के को-फाउंडर तरुण खन्ना ने कहा कि चाय प्वाइंट 2026 के मध्य तक पब्लिक होने और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का प्लान कर रही है।
चाय पीते-पीते चाय प्वाइंट का आया आइडिया
चाय पॉइंट की स्थापना 2009 में हुई थी। कंपनी के को-फाउंडर तरुण खन्ना पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 2009 में वह मुंबई में अपने स्टूडेंट अमुलीक सिंह बिजराल के साथ एक कैफे में चाय पी रहे थे। इसी दौरान तरुण खन्ना को चाय प्वाइंट का आइडिया आया था।
दरअसल उस कैफे के बाहर एक सड़क के किनारे एक चाय की दुकान थी जहां एक छोटा लड़का काम कर रहा था और लोग उसे 'छोटू' कहकर पुकार रहे थे। तरुण खन्ना ने देखा की उस दुकान के चाय की डिमांड काफी है।
तरुण खन्ना ने पाया कि छोटू प्लास्टिक के कपों में चाय दे रहा है लेकिन ये कप काफी गंदे थे और आसपास सफाई की भी कमी थी। बस इसके बाद ही तरुण खन्ना के मन में यह आइडिया आया की लोगों को अच्छी क्वालिटी की चाय सस्ती कीमत पर साफ-सुथरी जगहों पर उपलब्ध कराई जाए।
इसी आइडिया के बाद तरुण खन्ना ने अपने छात्र अमुलीक सिंह बिजराल के साथ मिलकर चाय का एक स्टार्टअप शुरु किया।
साल 2010 में खुला पहला आउटलेट
आइडिया के एक साल बाद 5 कर्मचारियों के साथ तरुण खन्ना और अमुलीक सिंह ने Chai Point नाम से अपना पहला आउटलेट खोला। जब इस ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ी तो साल 2012 में दोनों ने दिल्ली, मुंबई और पुणे में भी आउटलेट्स खोले।
हर दिन 9 लाख कप चाय की होती है बिक्री
तरुण खन्ना ने बताया कि चाय प्वाइंट के अब देश भर में कुल 170 आउटलेट्स हो चुके हैं जिसमें से 110 आउटलेट में वॉक-इन और 60 आउटलेट में बैठ के चाय पीने की सुविधा है। चाय प्वाइंट करीब 9 लाख कप चाय की सेल हर दिन करता है।
क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान?
चाय प्वाइंट के को-फाउंडर ने बताया कि कंपनी का प्लान अगले दो साल में 300 नए आउटलेट्स खोलने का है।