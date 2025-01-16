Cement Sector पर बनाएं रखें नजर, JM Financial ने तीन सीमेंट कंपनी पर जारी की रिपोर्ट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारCement Sector पर बनाएं रखें नजर, JM Financial ने तीन सीमेंट कंपनी पर जारी की रिपोर्ट

JM Financial ने हाल ही में सीमेंट सेक्टर को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में तीन सीमेंट कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी गई है। यह कंपनी अल्ट्राटेक, जे-के सीमेंट और अंबुजा है। इस आर्टिकल में इन तीन कंपनियों के टारगेट प्राइस के बारे में जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 08:36 IST
Star Cement share price: The counter saw high trading volume on BSE today.
Brokerage Report: Union Budget 2025 से पहले शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। आम जनता के साथ स्टॉक इन्वेस्टर की नजर बजट में होने वाली घोषणाओं पर बनी हुई है। बजट से पहले ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने निवेशकों को सलाह दी है कि वह सीमेंट सेक्टर पर नजर बनाएं रखें। इसके अलावा फर्म ने कुछ सीमेंट स्टॉक पर बुलिश राय दी है। 

आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म ने अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स और जेके सीमेंट पर राय दी है।

सीमेंट सेक्टर पर बनाए रखें नजर

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि भारत के सीमेंट सेक्टर तेजी से कंसोलिडेट हो रहा है। ऐसे में इस सेक्टर पर प्रॉफिटिबिलिटी का दबाव पड़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री तेजी से रिस्क कम करने की ओर ध्यान दे रही है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि EBITDA/tn FY25E में 889 रुपये/tn से बढ़कर FY27E में 1123 रुपये/tn हो गया है। 

स्टॉक पर क्या है राय

UltraTech Cement Ltd के शेयर पर तेजी देखने को मिली है। फर्म ने अल्ट्राटेक को खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा टारगेट प्राइस को 13000 रुपये कर दिया है। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक का एम-कैप 3 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है।

Ambuja Cements Ltd के शेयर पर टारगेट प्राइस 685 रुपये कर दिया गया और रेटिंग BUY दी गई। कंपनी के शेयर ने एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

जेएम फाइनेंशियल ने  जेके सीमेंट (J K Cement Ltd) के स्टॉक पर 5300 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके अलावा निवेशकों को खरीदने की सलाह दी है।  एक साल में कंपनी के शेयर ने 9 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 16, 2025