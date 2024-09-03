scorecardresearch
Big News on HAL: कैबिनेट का बड़ा फैसला, HAL को यूरो इंजन खरीदने की मंजूरी

आधिकारिक बयान के अनुसार, ये AL-31FP इंजन ‘बाय (इंडियन)’ श्रेणी के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से खरीदे जाएंगे। इन इंजनों की आपूर्ति एक साल बाद शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया में आठ साल का समय लगेगा।

NEW DELHI,UPDATED: Sep 3, 2024 07:08 IST
सोमवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के Su-30 MKI विमान के लिए 240 एयरो-इंजन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत ₹26,000 करोड़ से अधिक है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई।

वर्तमान में IAF के पास लगभग 260 Su-30 MKI विमान हैं, जो इसके लड़ाकू बेड़े की रीढ़ माने जाते हैं। Su-30 MKI एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे दो AL-31FP एयरो इंजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो अपने मॉड्यूलर डिज़ाइन और उच्च तापमान टर्बोजेट बाईपास क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं।

HAL के स्टॉक ने पिछले दो महीने में सिर्फ दो परसेंट का रिटर्न दिया है। सोमवार को ये स्टॉक 4,685.75 पर बंद हुआ था।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
