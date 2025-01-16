scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारCanara Share: PSU Bank के शेयर में आई तेजी, 5 दिन से हो रही फ्लैट ट्रेडिंग

Canara Share: PSU Bank के शेयर में आई तेजी, 5 दिन से हो रही फ्लैट ट्रेडिंग

PSU Bank: आज कैनरा बैंक के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार 5 सत्रों में कंपनी के शेयर 3 फीसदी से अधिक चढ़ गए। इस आर्टिकल में जानते हैं कि शेयर में तेजी क्यों आई है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 10:49 IST
Canara Bank shares are down 8.4 per cent in the past six months compared with 22 per cent in 2024 so far.

सरकारी बैंक कैनरा बैंक (Canara Bank) के शेयर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले पांच सत्रों से बैंक के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, एक महीने में बैंक के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

10.40 बजे बैंक के शेयर3.20 फीसदी की बढ़त के साथ 97.72 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। बुधवार को बैंक के शेयर 93.20 रुपये पर बंद हुए थे। 

शेयर में क्यों आई तेजी

कैनरा बैंक जल्द ही तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। निवेशकों को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही की तरह ही पिछली तिमाही में बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहेगी। इस उम्मीद की वजह से निवेशक बैंक के शेयर खरीद रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। 

कितनी है प्रमोटर की हिस्सेदारी 

BSE बेवसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक कैनरा बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 62.93 प्रतिशत थी। वहीं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 11.1 फीसदी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 11.61 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले छह महीने में कैनरा बैंक के शेयर 15.72 फीसदी गिर गए। वहीं साल भर में शेयर ने 5.17 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। 5 साल के पीरियड में कैनरा बैंक के शेयर में 120.67 फीसदी की तेजी आई। वर्तमान में बैंक के शेयर का 52-वीक हाई 128.90 रुपये और 52-वीक- लो 128.90 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
