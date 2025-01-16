Canara Share: PSU Bank के शेयर में आई तेजी, 5 दिन से हो रही फ्लैट ट्रेडिंग

सरकारी बैंक कैनरा बैंक (Canara Bank) के शेयर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले पांच सत्रों से बैंक के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, एक महीने में बैंक के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।

10.40 बजे बैंक के शेयर3.20 फीसदी की बढ़त के साथ 97.72 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। बुधवार को बैंक के शेयर 93.20 रुपये पर बंद हुए थे।

शेयर में क्यों आई तेजी

कैनरा बैंक जल्द ही तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। निवेशकों को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही की तरह ही पिछली तिमाही में बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहेगी। इस उम्मीद की वजह से निवेशक बैंक के शेयर खरीद रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा।

कितनी है प्रमोटर की हिस्सेदारी

BSE बेवसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक कैनरा बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 62.93 प्रतिशत थी। वहीं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 11.1 फीसदी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 11.61 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले छह महीने में कैनरा बैंक के शेयर 15.72 फीसदी गिर गए। वहीं साल भर में शेयर ने 5.17 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। 5 साल के पीरियड में कैनरा बैंक के शेयर में 120.67 फीसदी की तेजी आई। वर्तमान में बैंक के शेयर का 52-वीक हाई 128.90 रुपये और 52-वीक- लो 128.90 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।