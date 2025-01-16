Buzzing Share: 17 जनवरी को एक्शन में रहेंगे ये शेयर, बाजार बंद होने के बाद आई खबर
Stock In Action: आज बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अहम घोषणा की। इन घोषणाओं के बाद कल इन सभी कंपनियों के शेयर एक्शन में रहेंगे। हम आपको नीचे बता रहे हैं कि कल किन शेयरों पर फोकस रहेगा।
आज बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी। वहीं कुछ कंपनियों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन सबके कारण यह शेयर 17 जनवरी 2025 (शुक्रवार) के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। नीचे हमने पूरी जानकारी दी हुई है।
Infosys
इन्फोसिस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। कंपनी ने बताया कि तीसरी तिमाही में कुल मुनाफा 6806 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 6506 करोड़ रुपये था। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट में 4.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर तिमाही में इन्फोसिस का नेट इनकम 41764 करोड़ रुपये रहा। आज कंपनी के शेयर 1.52 फीसदी की गिरकर 1,920.05 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
HFCL
कंपनी ने बताया कि उसे पंजाब टेलीकॉम सर्किल में भारतनेट फेज III के मिडिल-माइल नेटवर्क के डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन,इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन,ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए BSNL से प्रोजेक्ट मिला है। पंजाब टेलीकॉम सर्किल ने 2500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दिया है। वहीं BSNL ने 2,501.3 करोड़ रुपये का एडवांस वर्क ऑर्डर दिया। आज कंपनी के शेयर 5.66 फीसदी 102.69 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।
LTIMindtree
कंपनी ने हाल ही में तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। कंपनी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 1,251.6 करोड़ रुपये था जो घटकर 1,086.7 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, कंपनी की नेट इनकम में 2.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
Havells India
Havells India ने भी तिमाही नतीजे जारी कर दिये। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर 283 करोड़ रुपये हो गया। वहीं इनकम 2.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 4883 करोड़ रुपये हो गया। आज कंपनी के शेयर 2.71 फीसदी चढ़कर 1,568.40 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
AIA Engineering
AIA Engineering ने शेयर बाजार को बताया कि वह सब्सिडियरी क्षमता का विस्तार करने के लिए 5 लाख रुपये का निवेश करेगी। कंपनी चीन के घाना में क्षमता जोड़ेगी। आज कंपनी के शेयर 3,500 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
Axis Bank
प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने दिसंबर 2024 के तिमाही नतीजे जारी कर दिये। बैंक ने बताय कि उसके मुनाफे में 3.8 फीसदी की वृद्धि होकर 6,304 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, NII 8.6 फीसदी की वृद्धि के साथ 13,606 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक का NPA 0.35 फीसदी हो गया है।
MobiKwik
MobiKwik अब अपने यूजर्स को पर्सनल लोन भी देगा। इसके लिए कंपनी ने Piramal Finance के साथ साझेदारी की है। आज कंपनी के शेयर 1.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 472.90 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
BPCL
BPCL ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लोन एग्रीमेंट किया है। कंपनी ने बीना में प्रोजेक्ट प्लान फाइनेंस करने के लिए बैंक से 31,802 करोड़ रुपये का लोन लिया है। आज BPCL के शेयर 268.15 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।