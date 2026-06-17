NSE IPO के खबरों के बीच BSE लेना अब खतरनाक! मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने चेताया - जानिए एक्सपर्ट की राय
बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए अंशुल जैन ने कहा कि BSE के शेयर में आज सुबह एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अब यह ब्रेकआउट कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर ने शुरुआती कारोबार में तेजी दिखाई, लेकिन बाद में उसमें बिकवाली का दबाव बढ़ता दिखा।
In Short
- मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने BSE के शेयर में नई खरीदारी को जोखिम भरा बताते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
- एक्सपर्ट के अनुसार, ब्रेकआउट फेल होने की स्थिति में शेयर 50-डे मूविंग एवरेज के स्तर 3,773 रुपये तक फिसल सकता है।
- मौजूदा निवेशक 3,876 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर होल्ड कर सकते हैं, जबकि 4,200 रुपये के ऊपर दोबारा खरीदारी पर विचार किया जा सकता है।
BSE Share Price: शेयर बाजार में बुधवार को जारी तेजी के बीच Lakshmishree Investment के अंशुल जैन ने BSE के शेयर से निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए अंशुल जैन ने कहा कि BSE के शेयर में आज सुबह एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अब यह ब्रेकआउट कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर ने शुरुआती कारोबार में तेजी दिखाई, लेकिन बाद में उसमें बिकवाली का दबाव बढ़ता दिखा। तकनीकी संकेतों के अनुसार, ब्रेकआउट फेल होने की स्थिति में शेयर में और गिरावट आ सकती है।
BSE का शेयर खरीदना खतरनाक: अंशुल जैन
एक्सपर्ट अंशुल जैन ने कहा कि अगर यह गिरावट जारी रहती है तो शेयर 50-डे मूविंग एवरेज के स्तर 3,773 रुपये तक आ सकता है। वहीं, NSE के IPO से जुड़ी चर्चा अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है, ऐसे में इस समय BSE में नई खरीदारी अब बहुत खतरनाक हो गया है।
एक्सपर्ट ने कहा कि जिन निवेशकों के पास पहले से BSE के शेयर हैं, वे 3,876 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हालांकि, मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करके बाहर निकलना ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है।
एक्सपर्ट का कहना है कि यदि शेयर 4,200 रुपये के स्तर को पार करता है, तो दोबारा खरीदारी पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर मौजूदा स्तरों से दबाव बढ़ता है, तो 3,770 रुपये का स्तर पहला महत्वपूर्ण टारगेट हो सकता है।
BSE Share Price
आज कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 3.81% या 158.40 रुपये गिरकर 4,004 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 5 दिन में यह शेयर करीब 2 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 3 प्रतिशत टूटा है।
इसके अलावा पिछले 6 महीने में स्टॉक 52 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 साल में 50 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3923 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।