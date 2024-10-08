Zomato, Tata Motors, Nykaa समेत कई Stocks पर आई ब्रोकरेज रिपोर्ट, जानिए नए टारगेट्स

शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 6 दिन में निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें के बीच कई ब्रोकरेज की ओर से चुनिंदा स्टॉक्स पर खरीदारी और बिकवाली की सलाह के साथ नए टागरेट्स जारी किए हए हैं।

advertisement

Zomato

HSBC की खरीदारी की सलाह

टारगेट प्राइस 330 प्रति शेयर (Positive)

Tata Motors

Emkay की खरीदारी की सलाह

टारगेट प्राइस 1175 प्रति शेयर (Neutral)

Tata Motors को Motilal Oswal की न्यूट्रल रेटिंग

टारगेट प्राइस 990 प्रति शेयर (Neutral)

Tata Power

Nomura ने दी खरीदारी की सलाह

टारगेट प्राइस 560 प्रति शेयर (Positive)

Nykaa

Morgan Stanley ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी

टारगेट प्राइस 216 प्रति शेयर (Positive)

Citi की Nykaa में बिकवाली की सलाह

टारगेट प्राइस 165 प्रति शेयर (Neutral)

Trent Limited

Morgan Stanley ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी

टारगेट प्राइस 8032 प्रति शेयर (Positive)

M&M

CLSA ने अपग्रेड से रेटिंग आउटपरफॉर्म की

टारगेट प्राइस 3400 प्रति शेयर (Positive)



JSW Energy

Nomura की खरीदारी की सलाह

टारगेट प्राइस 885 प्रति शेयर (Positive)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।