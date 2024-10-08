scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारZomato, Tata Motors, Nykaa समेत कई Stocks पर आई ब्रोकरेज रिपोर्ट, जानिए नए टारगेट्स

Zomato, Tata Motors, Nykaa समेत कई Stocks पर आई ब्रोकरेज रिपोर्ट, जानिए नए टारगेट्स

शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 6 दिन में निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें के बीच कई ब्रोकरेज की ओर से चुनिंदा स्टॉक्स पर खरीदारी और बिकवाली की सलाह के साथ नए टागरेट्स जारी किए हए हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 8, 2024 08:52 IST
Share Market
शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 6 दिन में निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें के बीच कई ब्रोकरेज की ओर से चुनिंदा स्टॉक्स पर खरीदारी और बिकवाली की सलाह के साथ नए टागरेट्स जारी किए हए हैं। 

Zomato
HSBC की खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस 330 प्रति शेयर (Positive) 

Tata Motors
Emkay की खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस 1175 प्रति शेयर (Neutral) 

Tata Motors को Motilal Oswal की न्यूट्रल रेटिंग 
टारगेट प्राइस 990 प्रति शेयर (Neutral)  

Tata Power
 Nomura ने दी खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस 560 प्रति शेयर (Positive) 

Nykaa
Morgan Stanley ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी
टारगेट प्राइस 216 प्रति शेयर (Positive) 

Citi की Nykaa में बिकवाली की सलाह
टारगेट प्राइस 165  प्रति शेयर (Neutral) 

Trent Limited
Morgan Stanley ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी
टारगेट प्राइस 8032 प्रति शेयर (Positive) 

M&M
CLSA ने अपग्रेड से रेटिंग आउटपरफॉर्म की
टारगेट प्राइस 3400 प्रति शेयर (Positive) 
 
JSW Energy
Nomura की खरीदारी की सलाह
टारगेट प्राइस 885 प्रति शेयर (Positive) 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
