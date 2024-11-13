PFC, REC, Power Grid और NTPC शेयरों में बड़ा खेल होने वाला है!

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने पावर फाइनेंसिंग PSU कंपनियों जैसे PFC, REC, Power Grid और NTPC पर कवरेज़ शुरू की है और इन कंपनियों के इकोसिस्टम के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि ये आगे मजबूत प्रदर्शन कर सकती हैं।

Power Grid के नए टारगेट्स

मैक्वेरी ने Power Grid Corporation of India Ltd पर खरीदारी की सलाह दी है और ₹380 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है, जो मंगलवार के बंद स्तरों से 18 प्रतिशत तक संभावित तेजी को दर्शाता है। Macquarie का कहना है कि Power Grid, ट्रांसमिशन कैपेक्स में तेज़ बढ़ोतरी से लाभ उठाने की स्थिति में है। कुल एड्रेसबल मार्केट (TAM) में बड़े सुधार ने ट्रांसमिशन बिजनेस में नए पूंजी निवेशों पर प्रतिस्पर्धी दबाव के प्रभाव को कम किया है। पावर ग्रिड का कैपेक्स FY26E, FY27E, और FY28E में ₹25,000 करोड़, ₹30,000 करोड़ और ₹35,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जबकि FY21-24 के दौरान इसका औसत कैपेक्स ₹10,500 करोड़ प्रति साल था।

NTPC के नए टारगेट्स

वहीं मैक्वेरी ने NTPC पर भी 'बाय' रेटिंग दी है और ₹475 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है, जो वर्तमान स्तरों से 25% तक के संभावित तेजी दिखाता है। ब्रोकरेज ने बताया कि NTPC एक आकर्षक लेवल दिखा रहा है, जिसमें रेगुलेटेड कैपेक्स और रेन्यूएभल ग्रीन एनर्जी दोनों शामिल हैं।

NTPC भारत में 2032 तक प्लान्ड 80 GW थर्मल क्षमता वृद्धि का 30% जोड़ने की संभावना है। इसकी थर्मल एसेट्स के लिए कास्ट पास-थ्रू मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि मिड टर्म में स्थिर रेग्युलेटर ढांचे के तहत स्थिर रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) मिलेगा, जिससे यह एक आकर्षक निवेश बनता है। थर्मल पावर में अपनी मजबूत स्थिति के अलावा NTPC 2032 तक 60 GW रेन्यूएबल एमर्जी क्षमता जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहा है और यह न्यूक्लियर एनर्जी में भी प्रवेश कर रहा है, जो एक लॉन्गटर्म ग्रोथ दिखा सकता है।

PFC के नए टारगेट्स

मैक्वेरी ने PFC पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और ₹630 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मंगलवार के बंद स्तरों से 35% तक के संभावित तेजी को दर्शाता है। विदेशी ब्रोकरेज ने उल्लेख किया कि रेन्यूएबल क्षमता विस्तार पावर क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि का प्रमुख चालक रहा है। मैक्वेरी का मानना है कि जैसे-जैसे एसेट रेज़ोल्यूशन बेहतर होंगे, स्लिपेज़ घटेंगे, और रेन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ बढ़ेगी, PFC की रेटिंग फिर से सुधरेगी।

REC के नए टारगेट्स

REC पर मैक्वेरी ने 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और ₹660 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है, जिससे 28% तक की तेजी संभावित है। ब्रोकरेज ने कहा रेग्युलेटरी बदलाव ने जो चक्रीय पावर शॉर्टेज के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिसने क्रेडिट जोखिमों को कम किया है, जिससे पावर फाइनेंसरों जैसे REC के लिए विकास संभावनाएं बेहतर हो गई हैं। मैक्वेरी का मानना है कि एसेट रेज़ोल्यूशन, कम स्लिपेज़ और बढ़ते ग्रीन एनर्जी के कारण REC के स्टॉक की रेटिंग में सुधार होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

