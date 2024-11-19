scorecardresearch
ये शेयर बनेगा नया Multibagger! 50 प्रतिशत उछाल की संभावना

क्या टेलीकॉम सेक्टर से कोई शेयर है जो आने वाले दिनों में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Citi ने एक ऐसे ही स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है, जो निवेशकों को 50 प्रतिशत की तेजी दिखा सकता है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 10:53 IST
क्या टेलीकॉम सेक्टर से कोई शेयर है जो आने वाले दिनों में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Citi ने एक ऐसे ही स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है, जो निवेशकों को 50 प्रतिशत की तेजी दिखा सकता है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने  Indus Towers Ltd. स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी। शेयरों में मंगलवार यानि 19 नवम्बर को 3 प्रतिशत तक की बढ़त देखी गई है। इसका नया टारेगट प्राइस जानें, उससे पहले इस शेयर को चुनने के कारण जानते हैं।

Indus Towers का स्टॉक 30 जुलाई को अपने शेयर बायबैक की घोषणा के बाद से 28 प्रतिशत तक गिर चुका है। इस गिरावट के बावजूद Citi ने अपने रिसर्च नोट में कहा है कि कई पॉजिटिव प्वाइंट्स को मुख्य रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और इसका मूल्य लक्ष्य ₹485 प्रति शेयर तय किया है। इस मूल्य लक्ष्य से सोमवार के समापन स्तरों से 50% से अधिक का अपसाइड संभावित है।

1) Vodafone Idea से Q3 FY25E से शुरू होने वाले संभावित टावर इस्तेमाल में ब़ढ़ोतरी

2) Vodafone Idea से लंबित भुगतान की तेज़ी से रिकवरी

3) कैपिटल एक्पेंडिचर में कमी, जो फ्री कैश फ्लो को सपोर्ट देती है

4) Q4 FY25E तक डिविडेंड की बेहतर संभावनाए

Indus Towers Ltd. ने अपनी जून तिमाही के रिजल्ट्स के साथ अपने शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी थी।

कंपनी ने कुल ₹2,640 करोड़ के बायबैक के तहत 5.67 करोड़ इक्विटी शेयरों (कंपनी के कुल शेयर पूंजी का 2.1%) को बायबैक करने को मंजूरी दी थी। यह Indus Towers का 8 सालों में पहला शेयर बायबैक था। कंपनी ने आखिरी बार 2016 में बायबैक को मंजूरी दी थी, जब वह Bharti Infratel के नाम से जानी जाती थी।

Indus Towers के शेयर मंगलवार को 2.27% की बढ़त के साथ ₹330.50 पर ट्रेड कर रहे हैं। इस साल अब तक स्टॉक में लगभग 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है और पिछले एक साल में 72% की बढ़त दर्ज की गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Nov 19, 2024