Zomato का शेयर ₹130 पर आ जाएगा!

ज्यादातर ब्रोकरेज फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Zomato Ltd. के शेयरों पर पॉजिटिव बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर Swiggy की भी शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद अच्छी तेजी देखी गई।

जोमैटो पर कवर करने वाले 27 विश्लेषकों में से 24 ने "खरीदें" रेटिंग दी है, जबकि बाकी तीन ने "बेचें" रेटिंग दी है।

दो ब्रोकरेज ने जोमैटो पर अलग नजरिया पेश किया हैं, एक का अनुमान है कि स्टॉक दोगुना हो जाएगा, जबकि दूसरे का मानना है कि यह मौजूदा स्तरों से आधा हो जाएगा। Morgan Stanley ने स्टॉक पर अपनी "ओवरवेट" रेटिंग बनाए रखी है और इसके टारगेट प्राइस को ₹278 से बढ़ाकर ₹355 कर दिया है। यह जोमैटो के लिए मार्केट स्ट्रीट पर दूसरा सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस है, जो CLSA के ₹370 के बाद है। ब्रोकरेज का मानना है कि जोमैटो अगले तीन से चार सालों में दोगुना होने की संभावना रखता है।

भारत के रिटेल बाजार में क्विक कॉमर्स का बढ़ता हिस्सा, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में मजबूत एग्जिक्यूशन, गहरी बैलेंसशीट और 2030 तक बड़ा प्रॉफिट पूल, मॉर्गन स्टेनली को जोमैटो पर "ओवरवेट" बनाए रखता है। उच्च प्रतिस्पर्धी दबाव के बावजूद Morgan Stanley का मानना है कि जोमैटो बाजार में नेतृत्व बनाए रखेगा और इंडस्ट्री प्रॉफिट पूल का हिस्सा हासिल करेगा। जोमैटो की मौजूदा कीमत Blinkit के क्विक कॉमर्स बिजनेस को ₹120 प्रति शेयर के वैल्यूएशन पर रखती है।

वहीं दूसरी ओर Macquarie ने जोमैटो पर "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग दी है और ₹130 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मंगलवार के क्लोजिंग स्तरों से 50 प्रतिशत का संभावित नुकसान दिखाता है। Macquarie ने जोमैटो के अनुमान पर नीचे की ओर दबाव बताया और इसके कारण फूड डिलीवरी एग्रीगेटर के आय अनुमान को घटा दिया है। जोमैटो के शेयर ₹258.3 पर 1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक अपने हाल के उच्चतम स्तर ₹298 से 13% नीचे है। हालांकि गिरावट के बावजूद, स्टॉक अब तक 2024 में 107% ऊपर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

