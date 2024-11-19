इन 3 PSU Defence Stocks में होगी छप्परफाड़ कमाई!
शेयर बाजार में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में निवेशक जानना चाहते हैं कि इस गिरावट में कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं। तो इसका जवाब Antique Stock Broking ने दिया है। ब्रोकरेज की ओर से 3 PSU Defence स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी गई है।
एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग को लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए कुछ चुनिंदा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आकर्षक नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज को इन कंपनियों के वित्तीय नतीजों के बाद इनकी आउटलुक पॉजिटिव दिख रही है। पिछले एक साल में इन तीनों डिफेंस PSU स्टॉक्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, हालांकि अब गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है।
Hindustan Aeronautics
HAL पर एंटिक ब्रोकिंग ने खरीदारी की सलाह दी है। हालांकि टारगेट प्राइस को ₹6,145 से घटाकर ₹5,902 प्रति शेयर कर दिया है। इस हिसाब से देखें तो शेयर में 45% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। ब्रोकरेज के मुताबिक HAL के ऑपरेशनल रिजल्ट्स अनुमान के अनुरूप रहे हैं। कंपनी की Tejas MKIA फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए GE इंजन की सप्लाई में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन कंपनी के लिए भारतीय सशस्त्र बलों से मजबूत ऑर्डर्स आने की संभावना बनी हुई है. कंपनी के प्रदर्शन में आने वाले सालों में तेजी की उम्मीद है और 18% CAGR के साथ अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है।
Bharat Dynamics
भारत डायनेमिक्स (BDL) पर एंटिक ब्रोकिंग ने खरीदारी की सलाह जारी रखी है। हालांकि टारगेट प्राइस को ₹1,579 से घटाकर ₹1,357 प्रति शेयर किया गया है। इस हिसाब से देखें तो शेयर में मौजूदा भाव से इसमें 38% का अपसाइड देखा जा सकता है। एंटिक का मानना है कि BDL को वर्तमान में सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तिमाही में ऑर्डर एग्जीक्यूशन में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी भारत में ही क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने की दिशा में काम कर रही है ताकि विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम हो सके। कंपनी के पास ₹19,000 करोड़ का बड़ा बैकलॉग है और इसके एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, खासकर आकाश मिसाइलों के निर्यात से स्थिति बेहतर होती दिख सकती है।
Garden Reach Shipbuilders
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) पर भी एंटिक ब्रोकिंग ने खरीदारी की रेटिंग दी है। हालांकि इसका टारगेट प्राइस ₹2,092 से घटाकर ₹1,783 प्रति शेयर किया गया है। इस हिसाब से देखें तो शेयर में मौजूदा भाव से इसमें लगभग 28% का रिटर्न की संभावना है। एंटिक का कहना है कि GRSE की दूसरी तिमाही के परिणाम उम्मीद से बेहतर रहे हैं और कंपनी के पास 24 प्लेटफार्म बनाने की क्षमता है। कंपनी का वर्तमान ऑर्डर बैकलॉग ₹24,228 करोड़ का है, जिसमें एग्जीक्यूशन होने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कंपनी ने आने वाले सालों में शिपबिल्डिंग और ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।