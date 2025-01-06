scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारये Pipe stock कराएगा बोरा भर के कमाई! ब्रोकरेज ने कहा खरीदो, मिलेगा 62 प्रतिशत रिटर्न

ये Pipe stock कराएगा बोरा भर के कमाई! ब्रोकरेज ने कहा खरीदो, मिलेगा 62 प्रतिशत रिटर्न

ब्रोकरेज फर्म Monarch Networth Capital ने एक पाइप कंपनी के शेयरों में बंपर तेजी उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि ये शेयर अपने हाई से 45 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 6, 2025 14:18 IST

ब्रोकरेज फर्म ने Hariom Pipe Industries Ltd. पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस ₹785 का तय किया है। यह टारगेट प्राइस शुक्रवार के क्लोजिंग स्तर से 62% तक की संभावित वृद्धि दर्शाता है। हालांकि Monarch का प्राइस टारगेट Hariom Pipe Industries के हाल के शिखर ₹888 से कम है।

ब्रोकरेज के अनुसार Hariom Pipe Industries अपनी क्षमता में वृद्धि, अपने डीलर नेटवर्क के जरिए से गैल्वनाइज्ड उत्पादों की बिक्री में तेजी और उद्योग की अनुकूल स्थिति के कारण असाधारण विकास की दिशा में अग्रसर है।  ब्रोकरेज ने अपने नोट में लिखा है कि कंपनी का बैकवर्ड-इंटीग्रेटेड मॉडल इसकी रणनीति का प्रमाण है और बढ़ती क्षमता के साथ इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

ब्रोकरेज के मुताबिक बेहतर कैश कन्वर्जन साइकल, बढ़ती रिटर्न रेशियो, डेट-टू-इक्विटी मीट्रिक्स और मजबूत मार्जिन के साथ कंपनी मजबूत विकास के लिए तैयार है और इसे फिर से रेटिंग की आवश्यकता है। Monarch को उम्मीद है कि Hariom Pipe Industries का बिक्री वॉल्यूम वित्तीय वर्ष 2024-2027 के दौरान 26% की सीएजीआर से बढ़ेगा, जो क्षमता में वृद्धि के जरिए प्रेरित होगा, जिसे पूरी तरह से आंतरिक रूप से वित्तपोषित किया जाएगा।

कंपनी की उम्मीद है कि अगले 3 सालों में इंजीनियरिंग सेगमेंट के रेवेन्यू हिस्से को 60% से 70% तक बढ़ाकर बेहतर कार्यशील पूंजी सुधार देखेगी। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 2024-2027 के दौरान 25%, 27% और 33% की CAGR से बढ़ेंगे, जिसमें बेहतर कैश कन्वर्जन चक्र और रिटर्न रेशियो होगा।

Monarch के अनुसार, कैपेक्स के कमीशन में देरी और इनपुट मूल्य की उतार-चढ़ाव Hariom Pipes के लिए कुछ प्रमुख जोखिम हो सकते हैं।

Hariom Pipes के शेयर दिन के निचले स्तर से उबर चुके हैं और वर्तमान में ₹498.45 पर 0.6% अधिक ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक में हाल के शिखर ₹888 से 45% से अधिक की गिरावट आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
