scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार100 रुपए से कम वाला ये PSU Stock बनने वाला है रॉकेट! कंपनी ने बताया नया प्लान

100 रुपए से कम वाला ये PSU Stock बनने वाला है रॉकेट! कंपनी ने बताया नया प्लान

NHPC लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2024 को एक बोर्ड बैठक की घोषणा की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक संशोधित उधारी योजना पर विचार किया जाएगा। पिछले एक महीने में शेयर 7 प्रतिशत और 6 महीने में नेगेटिव 15 प्रतिशत और एक साल में 37 प्रतिशत भाग चुका है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 10, 2024 07:00 IST

NHPC लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2024 को एक बोर्ड बैठक की घोषणा की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक संशोधित उधारी योजना पर विचार किया जाएगा। पिछले एक महीने में शेयर 7 प्रतिशत और 6 महीने में नेगेटिव 15 प्रतिशत और एक साल में 37 प्रतिशत भाग चुका है।

advertisement

इस योजना के हिस्से के रूप में कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, टैक्सेबल, नॉन-कोन्वर्टिबल, नॉन-क्यूमुलेटिव बांड्स जारी करके ₹2,600 करोड़ तक जुटाने का इरादा रखती है।

यह घोषणा NHPC के स्टॉक में सकारात्मक हलचल के बीच आई है। कंपनी के शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ₹86.76 पर बंद हुए, जो दिनभर में 2.29% ऊपर थे। ट्रेडिंग सत्र के दौरान, स्टॉक ने लगभग 5% की बढ़त दर्ज की, जो ₹88.82 तक पहुंच गया।

नया टारगेट
शेयर की कीमतों में यह उछाल ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA की एक सकारात्मक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें स्टॉक को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी गई है। CLSA ने NHPC के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए मजबूत ग्रोथ नजरिये को रेखांकित किया है, जो FY24-29 तक अनुकूल नियामक माहौल के जरिए सपोर्ट हैं। CLSA ने स्टॉक के लिए ₹120 का टारगेट प्राइस सेट किया है, जो इसके वर्तमान मूल्य से 38 प्रतिशत की ऊपर की संभावना दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 10, 2024