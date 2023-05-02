scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBrightcom Group: के शेयर में फिर तेजी, निवेशक रहे सावधान

Brightcom Group: के शेयर में फिर तेजी, निवेशक रहे सावधान

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर, जो अप्रैल 2023 के आखिरी सत्र में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 9.27 रुपये पर थे, मंगलवार को 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट से 9.73 रुपये पर पहुंच गए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 2, 2023 18:16 IST
Brightcom Group 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट से 9.73 रुपये पर पहुंच गए
Brightcom Group 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट से 9.73 रुपये पर पहुंच गए

Brightcom Group के Share मंगलवार को फिर से सुर्खियों में आ गए क्योंकि Stock ने लोअर सर्किट मारने की अपनी चाल को तोड़ा और शेयर में कुछ खरीदारी देखने को मिली।

Brightcom Group के शेयर मंगलवार को फिर से सुर्खियों में आ गए।
Brightcom Group के शेयर मंगलवार को फिर से सुर्खियों में आ गए

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर, जो अप्रैल 2023 के आखिरी सत्र में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 9.27 रुपये पर थे, मंगलवार को 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट से 9.73 रुपये पर पहुंच गए। हालांकि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में अपने मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक का सफाया कर दिया है और एक Penny stocks में बदल गया है। यह शेयर जून 2021 के बाद पहली बार 10 रुपये के दायरे में रहा है, इससे पहले कि यह एक Multibagger बन गया था और Retail Investors  का पसंदीदा था।

advertisement
Share 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट से 9.73 रुपये पर पहुंच गए
Share 5 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट से 9.73 रुपये पर पहुंच गए

Also Read:  RIL Results: शानदार नतीजों के बाद रिलायंस का ये बड़ा कदम

पैनी स्टॉक की कोई सैद्धांतिक परिभाषा नहीं है। हालांकि, इस क्लब में एकल अंकों की कीमतों या 10 रुपये से नीचे के शेयरों को ब्रैकेट में रखा गया है। बाजार नियामक सेबी द्वारा एड-टेक फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद से ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों पर दबाव है।

इसने चिंताओं को भी चिह्नित किया और कंपनी के Share Holding Pattern की अनियमित और गलत फाइलिंग के बारे में टिप्पणियां कीं। SEBI ने कहा कि आंकड़े ठीक से Report नहीं किए गए जो नियमों का उल्लंघन है। हालांकि बाज़ार के जानकार इस स्टॉक में संभलकर चलने की सलाह दे रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 2, 2023