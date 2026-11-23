AI आधारित टेक्नोलॉजी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd)

ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसे भारत की एक सरकारी संस्था से ₹1.68 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर मिला है।

सुबह 10:06 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.54% या 0.24 रुपये गिरकर 15.31 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.23% या 0.19 रुपये टूटकर 15.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस ऑर्डर के तहत कंपनी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS), पेरोल और पेंशन से जुड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगी।

कंपनी के मुताबिक, इस ऑर्डर की कुल शुरुआती वैल्यू ₹1,68,74,000 यानी करीब ₹1.69 करोड़ है। शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए दिया गया है। अगर कंपनी का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो इसे दो साल और बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत Blue Cloud कर्मचारियों की जानकारी, सैलरी और पेंशन से जुड़े कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगी। यह सिस्टम वेबसाइट और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध होगा, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और अधिकारियों को इसका इस्तेमाल करने में आसानी होगी। कंपनी को सिस्टम की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पुराने डेटा को नए सिस्टम में ट्रांसफर करने, दूसरे सिस्टम से जोड़ने, होस्टिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता देने की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा सिस्टम के रखरखाव का काम भी कंपनी संभालेगी।

Blue Cloud Softech Solutions Limited के ग्रुप चेयरमैन तेजेश कुमार कोडाली ने कहा कि यह ऑर्डर दिखाता है कि सरकारी संस्थाओं का सुरक्षित और ऑन-प्रिमाइसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कंपनी की क्षमता पर भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि Blue Cloud एक AI-first कंपनी है और सरकारी प्रशासन ऐसा क्षेत्र है, जहां सही तरीके से इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की सेवाओं को बेहतर बना सकती है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से लागू करने और लंबे समय तक साझेदारी बनाए रखने की उम्मीद कर रही है।