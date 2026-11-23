सोना और चांदी की कीमतों में 23 नवंबर को जोरदार रिकवरी देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में 2% से ज्यादा की तेजी आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की आशंकाओं को लेकर निवेशकों के रुख में बदलाव से कीमतों को सपोर्ट मिला। इससे पहले पिछले हफ्ते सोने और चांदी में भारी गिरावट आई थी। फेड अधिकारियों के सख्त बयानों, मजबूत अमेरिकी डॉलर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया था।

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मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 23 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे सोने का वायदा भाव 2.24% बढ़कर ₹1,24,504 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी 2.21% की तेजी के साथ ₹1,51,086 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली। गोल्ड फ्यूचर 2.60% उछलकर $3,606 प्रति औंस पर पहुंच गया। इसमें $91.40 की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, सिल्वर फ्यूचर 2.26% चढ़कर $42 प्रति औंस पर पहुंच गया। इसकी कीमत में $0.93 का इजाफा हुआ।

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी की वजह क्या है?

केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, ग्लोबल शेयर बाजारों में भारी बिकवाली के बाद निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगे की ब्याज दरों को लेकर अपनी उम्मीदों का दोबारा आकलन कर रहे हैं। AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी के बाद मुनाफावसूली और बिकवाली ने भी बाजार में दबाव बढ़ाया है।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के इस बयान से भी सोने-चांदी को सपोर्ट मिला है कि ब्याज दरों में जरूरत से ज्यादा आक्रामक बढ़ोतरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें भी बुलियन की चाल के लिए अहम बनी हुई हैं। फिलहाल बाजार दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की 93% संभावना देख रहा है। वहीं, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना करीब 7% है।

अब निवेशकों की नजर अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई आंकड़ों पर है। यह फेडरल रिजर्व का पसंदीदा महंगाई संकेतक है। इसके आंकड़ों से आगे ब्याज दरों को लेकर नए संकेत मिल सकते हैं।

पिछले हफ्ते सोने की कीमत 14 महीने के निचले स्तर तक गिर गई थी। फेड अधिकारियों के सख्त बयानों, मजबूत डॉलर और AI शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार में लिक्विडिटी का दबाव बढ़ा, जिसका असर सोने-चांदी पर भी पड़ा।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल भी घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों के लिए अहम रहेगी। रुपये में उतार-चढ़ाव का असर अंतरराष्ट्रीय कीमतों के भारतीय रुपये में मूल्य पर पड़ सकता है।

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सोने के लिए कौन से लेवल अहम?

अमित गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना फिलहाल $3,520 के आसपास स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। यहां से कीमतों में रिकवरी आती है तो सोना $3,640 से $3,700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है।

MCX पर सोने का आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। यहां कीमतों के ₹1,24,000 से ₹1,26,000 प्रति 10 ग्राम तक जाने की संभावना है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि सोना मौजूदा तेजी को बरकरार रख पाता है या नहीं।

चांदी के लिए सपोर्ट और टारगेट

चांदी में भी भारी गिरावट के बाद रिकवरी की कोशिश दिख रही है। गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में $40 प्रति औंस चांदी के लिए अहम सपोर्ट है। वहीं, तेजी जारी रहने पर कीमतें $44 से $46 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। हालांकि, अगर चांदी $36.50 के नीचे फिसलती है, तो इसमें गिरावट और तेज हो सकती है।

MCX पर चांदी के लिए ₹1,45,000 प्रति किलोग्राम का स्तर अहम सपोर्ट बना हुआ है। अगर रिकवरी जारी रहती है, तो कीमतें ₹1,52,000 से ₹1,56,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। वहीं, गिरावट की स्थिति में ₹1,38,000 अगला अहम सपोर्ट होगा।

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निवेशकों को अब किन बातों पर रखनी चाहिए नजर?

सोने और चांदी में मौजूदा तेजी ऐसे समय आई है, जब पिछले हफ्ते दोनों कीमती धातुओं में तेज गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव बुलियन की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

आने वाले दिनों में अमेरिकी PCE महंगाई के आंकड़े, फेडरल रिजर्व के बयान, डॉलर और रुपये की चाल के साथ ग्लोबल शेयर बाजारों का प्रदर्शन अहम रहेगा।