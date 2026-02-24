इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी का क्लीन एनर्जी बिजनेस में बड़ा कदम! 100% के अधिग्रहण अपडेट के बाद रडार पर स्टॉक

मंगलवार को शेयर बाजारा में जारी भारी गिरावट के बीच 1,707.24 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) का शेयर निवेशकों के रडार पर है। दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया कि 23 फरवरी को हुई बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स ने ConnectM Technology Solutions, Inc. से Global Impex Inc. की 100% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण ऑल-इक्विटी स्वैप के जरिए किया जाएगा और इसे पूरा करने से पहले विस्तृत ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन और सभी जरूरी कानूनी और रेगुलेटरी मंजूरियां ली जाएंगी।

Global Impex Inc. में ConnectM के भारत-केंद्रित कई प्रमुख व्यवसाय और संपत्तियां शामिल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान, रूफटॉप सोलर और स्वच्छ ऊर्जा कारोबार (CER और CER Rooftop), वितरित माइक्रोग्रिड, Geo Impex इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियां तथा उनसे जुड़ी कंपनियां।

इसके अलावा, इस कंपनी के पास ConnectM और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Keen Labs द्वारा विकसित कुछ स्पेशल तकनीकों के भारत में उपयोग के एक्सक्लूसिव लाइसेंस भी हैं। प्रस्तावित डील

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक की लॉन्ग टर्म रणनीति और SPV आधारित वैल्यू क्रिएशन मॉडल के अनुसार है। कंपनी का लक्ष्य क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी और वितरित इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को 'ब्लू एनर्जी' वर्टिकल के तहत इंटीग्रेट करना, वर्चुअल पावर प्लांट, बैटरी सिस्टम, स्मार्ट मोबिलिटी और AI आधारित ऊर्जा प्रबंधन जैसी उन्नत तकनीकों को जोड़ना, और सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और टेलीकॉम सेक्टर से अपने संबंधों का उपयोग कर तेजी से विस्तार करना है।

ConnectM के लिए यह डील संगठन को आसान बनाने, अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर अधिक ध्यान देने और भारत की विकास यात्रा में इक्विटी हिस्सेदारी और तकनीकी लाइसेंसिंग साझेदारी के माध्यम से जुड़े रहने का अवसर देगा।

ConnectM के चेयरमैन और सीईओ भास्कर पाणिग्रही ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी को ग्लोबल आधुनिक ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इससे सीमा-पार जोखिम कम होगा, जबकि भारत के ऊर्जा परिवर्तन में भागीदारी बनी रहेगी।

वहीं Blue Cloud Softech के चेयरमैन जनकी यारलगड्डा ने कहा कि Global Impex का अधिग्रहण कंपनी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी संपत्तियां तथा उन्नत तकनीकी क्षमताएं मिलेंगी।

Blue Cloud Softech Share Price

कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक सुबह 10:21 बजे तक बीएसई पर 1% या 0.23 रुपये गिरकर 22.67 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।