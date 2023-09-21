वीज़ा बैन से BLS इंटरनेशनल के शेयरों में 3% की गिरावट आई
गुरुवार के कारोबार में बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी ने कहा कि परिचालन कारणों से कनाडा में भारतीय वीज़ा सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं।
अपनी कनाडा वेबसाइट पर, कंपनी ने कहा: "21 सितंबर 2023 से, भारतीय वीज़ा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। कृपया आगे के अपडेट के लिए बीएलएस वेबसाइट देखते रहें।" कंपनी का कहना है कि वीज़ा जारी करने का व्यवसाय बीएलएस इंटरनेशनल के कुल वार्षिक राजस्व में 2% से कम योगदान देता है। आपसे अनुरोध है कि इसे अपने रिकॉर्ड में लें।
कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कहा था कि खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या में कथित तौर पर भारत सरकार की संलिप्तता है और एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने के लिए भी कहा था। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में 'अप्रमाणित' आरोपों को खारिज कर दिया था और कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा था।