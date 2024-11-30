IREDA पर आया बड़ा सिग्नल, 200 के पार स्टॉक

scorecardresearch
सरकारी ग्रीन फाइनेंसिंग कंपनी IREDA के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी का सिलसिला जारी है। हालांकि शुक्रवार को स्टॉक में तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा। बीते पांच दिनों में यह स्टॉक 15% तक की तेजी दिखा चुका है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 30, 2024 10:49 IST
200-DEMA के स्तर को पार कर बना नया रिकॉर्ड

IREDA का शेयर अब ₹200-DEMA (₹199 प्रति शेयर) के अहम स्तर को पार कर चुका है। गुरुवार को इंट्राडे में स्टॉक ₹213 तक पहुंच गया। इसके अगले लक्ष्य के तौर पर स्टॉक ₹211 के 50-DEMA स्तर को पार करने की तैयारी में है।

IPO प्राइस से 10 गुना तक बढ़ा शेयर

IREDA का आईपीओ पिछले साल ₹32 प्रति शेयर पर लॉन्च हुआ था। मौजूदा स्तर पर यह स्टॉक अपने IPO प्राइस से लगभग 10 गुना ऊपर है। इसी साल जुलाई में यह स्टॉक ₹310 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। हालांकि, वहां से इसमें लगभग 40% की गिरावट भी आई, और 22 नवंबर को यह ₹181 के स्तर तक फिसल गया था।

ब्रोकरेज फर्म की राय

घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने IREDA पर ₹280 का टारगेट प्राइस देते हुए Buy रेटिंग दी है। वहीं, Philip Capital ने इस पर ₹130 का टारगेट प्राइस रखते हुए Sell रेटिंग दी है।

सितंबर तिमाही के नतीजों में सुधार

डिस्बर्समेंट: साल-दर-साल आधार पर 44% की बढ़ोतरी।
एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 36% की वृद्धि।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM): 3.17% से बढ़कर 3.34%।
ग्रॉस एनपीए: 2.19% (बिना किसी बदलाव)।
नेट एनपीए: 0.94% से बढ़कर 1.05%।
निवेशकों के लिए सलाह:
विशेषज्ञों के अनुसार, स्टॉक में मौजूदा तेजी के बावजूद निवेशकों को सतर्कता बरतनी चाहिए। लंबी अवधि में इस स्टॉक के प्रदर्शन पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर

यह खबर केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 30, 2024