South Indian Bank Share पर आई बड़ी खबर, ध्यान दें निवेशक!

प्राइवेट लेंडर South Indian Bank ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए बिजनेस अपडेट जारी किया है। जिसका असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा।

South Indian Bank के ग्रॉस एडवांस में 11.94% सालाना बढ़ोतरी की सूचना दी, जो ₹86,965 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹77,686 करोड़ थी। कुल डिपॉजिट यानि जमा 6.28% की सालाना वृद्धि के साथ ₹1,05,378 करोड़ तक बढ़े, जो 31 दिसंबर 2023 तक ₹99,155 करोड़ थे। बैंक के करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट (CASA) जमा में भी 4.13% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो ₹32,831 करोड़ से बढ़कर ₹31,529 करोड़ हो गई। CASA रेश्यो Q3 FY25 के लिए 31.16% था, जो पिछले साल की समान तिमाही के 31.80% से थोड़ा कम था।

साउथ इंडियन बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII), यानी मुख्य आय, पिछले साल से 6.3% बढ़कर ₹882.7 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹830.6 करोड़ था। इसका शुद्ध लाभ 18.1% बढ़कर ₹324.5 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की ₹274.8 करोड़ से अधिक था। तिमाही के लिए अन्य आय भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर ₹449 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष ₹355 करोड़ थी।

साउथ इंडियन बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता यानि एसेट्स में सुधार हुआ, जिसमें ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) 4.4% से 4.5% पहले की तुलना में सुधार हुआ, जबकि नेट NPA भी जून तिमाही में 1.44% से घटकर 1.31% हो गया। तिमाही के लिए प्रावधान ₹110 करोड़ पर स्थिर रहे, जो जून तिमाही में ₹113 करोड़ था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।