Newsशेयर बाज़ारसाल के पहले दिन ही IREDA Share पर आई बड़ी खबर, झूम उठेंगे निवेशक !

साल के पहले दिन ही IREDA Share पर आई बड़ी खबर, झूम उठेंगे निवेशक !

सरकारी कंपनी Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) Ltd. ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए अपने बिजनेस अपडेट्स का खुलासा किया।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 1, 2025 08:45 IST

IREDA ने तिमाही के दौरान ₹31,087 करोड़ के कर्ज की मंजूरी की गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 129% की वृद्धि है। इस सरकारी कंपनी ने  ने दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही के दौरान ₹13,558 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दी थी। दिसंबर तिमाही के लिए डिस्ट्रिब्यूशन भी पिछले साल की तिमाही की तुलना में 41% बढ़कर ₹17,236 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹12,220 करोड़ था।

दिसंबर तिमाही के आखिरी में IREDA का लोन बुक आउटस्टैंडिंग ₹69,000 करोड़ था, जो पिछले साल दिसंबर में ₹50,580 करोड़ के मुकाबले 36% की वृद्धि है। IREDA ने नवंबर 2024 में अपनी लिस्टिंग का पहला पूरा साल पूरा किया। 31 दिसंबर तक, स्टॉक अपने आईपीओ मूल्य ₹32 के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुका है, हालांकि यह ₹310 के अपने ऑल टाइम हाई से 30% घट चुका है।

अक्टूबर पिछले साल IREDA को विभागीय विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (DIPAM) से अपनी खुद की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी हासिल हुई थी, जो इसके रिटेल बिजनेस को संभालेगी।

यह रिटेल बिजनेस PM KUSUM, रूफटॉप सोलर, और रेन्यूएबल एनर्जी में अन्य उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, हरित प्रौद्योगिकियां, और ऊर्जा दक्षता को शामिल करेगा, जैसा कि कंपनी ने अपनी फाइलिंग में बताया था।

IREDA के बोर्ड ने ₹4,500 करोड़ तक के फंड जुटाने के लिए एक योग्य संस्थागत स्थानांतरण (QIP) के माध्यम से मंजूरी भी दी है, हालांकि इसके लिए कोई समयसीमा साझा नहीं की गई है।

IREDA के शेयर मंगलवार को ₹215 पर 1.6% नीचे बंद हुए। अपने शिखर से सुधार के बावजूद, इस स्टॉक ने 2024 में 105% की वापसी के साथ दोगुना किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 1, 2025