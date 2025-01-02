इस IPO में अमिताभ, शाहरुख, ऋतिक रोशन, आशीष कचोलिया जैसे दिग्गजों का लगा है पैसा!

मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलेपर ने IPO के लिए मार्केट रेग्युलेटर SEBI के पास DRHP फाइल किया है। लेकिन ये IPO इसलिए भी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और दूसरे बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं। आइये जानते हैं पूरी खबर...

जिस कंपनी की चर्चा हो रही है वह Sri Lotus Developers है। बॉलीवुड के सुपरस्टार जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेकर बॉलीवुड के दूसरे बड़े नाम जैसे अजय देवगन, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, सारा अली खान, एकता कपूर, तुषार कपूर, टाइगर श्रॉफ, जीतेंद्र उर्फ रवि अमरनाथ कपूर और राजकुमार राव ने मुंबई स्थित इस कंपनी में अपनी रुचि दिखाई है और वर्तमान में इसमें छोटी हिस्सेदारी खरीदी है।

इस मुंबई स्थित कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास दायर किया है, ताकि Initial Public Offering (IPO) के जरिए से 792 करोड़ रुपये जुटाए जा सकें। IPO पूरी तरह से शेयरों का एक नया इश्यू है, जिसमें कोई ऑफर-फॉर-सेल (OFS) विकल्प नहीं है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, इस प्रस्ताव में पात्र कर्मचारियों के जरिए सब्सक्रिप्शन के लिए एक आरक्षण भी शामिल है।

पिछले दिसंबर में, कंपनी, जो शहर के पश्चिमी इलाकों में अल्ट्रा-लक्जरी रेसिडेंशियल और अपस्केल कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी ने 125 लोगों को 2.7 करोड़ से अधिक शेयरों का निजी प्लेसमेंट किया था, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे शामिल थे। इस सूची में वित्तीय क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध नाम जैसे आशीष कचोलिया और जगदीश मास्टर भी शामिल थे, जैसा कि ROC दस्तावेजों में दिखाया गया है।

कंपनी ने शेयरों के निजी प्लेसमेंट के जरिए से 150 रुपये प्रति शेयर पर 407 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए। प्रमुख निवेशकों में बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन ने 10 करोड़ रुपये में लगभग 6.7 लाख शेयर खरीदे, जबकि शाहरुख खान फैमिली ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपये और कंपनी के लगभग 6.75 लाख शेयरों में निवेश किया। ऋतिक रोशन ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया, जबकि निवेशक आशीष कचोलिया ने 50 करोड़ रुपये का निवेश किया और 33.33 लाख शेयर खरीदे।

इस सार्वजनिक इश्यू के तहत इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये है, और यह पूरी तरह से नए शेयरों का इश्यू है, जिसमें कोई ऑफर-फॉर-सेल नहीं है। नए इश्यू से हासिल राशि का 550 करोड़ रुपये का हिस्सा कंपनी की सहायक कंपनियों, रिचफील रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रायक्शा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए उपयोग किया जाएगा, ताकि इसके चल रहे प्रोजेक्ट्स, अमाल्फी, द आर्केडियन और वरुण के विकास और निर्माण लागत का हिस्सा जुटाया जा सके; इसके अलावा एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाएगा, जैसा कि पिछले सप्ताह दायर किए गए ड्राफ्ट दस्तावेजों में बताया गया है।

वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध लाभ 119.81 करोड़ रुपये था, जबकि संचालन से प्राप्त राजस्व 461.57 करोड़ रुपये था। सितंबर में समाप्त छह महीने की अवधि के लिए कंपनी का संचालन से प्राप्त राजस्व 243.42 करोड़ रुपये था, और कर के बाद लाभ 90.63 करोड़ रुपये था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।