scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारमहारत्न पीएसयू कंपनी को मिला 7500 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर! रॉकेट बना स्टॉक - DETAILS

महारत्न पीएसयू कंपनी को मिला 7500 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर! रॉकेट बना स्टॉक - DETAILS

शेयर आज शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस तेजी का कारण कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर है। पढ़िए पूरी खबर।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 21, 2025 11:59 IST

BHEL Share Price: महारत्न पीएसयू कंपनी Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) का शेयर आज शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस तेजी का कारण कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर है। इस ऑर्डर का साइज 7500 करोड़ रुपये का है। 

सरकारी इंजीनियरिंग और मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 1x800 MW Ukai Extn. Unit-7 के EPC पैकेज के लिए Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL) से Letter of Intent (LoI) मिला है।

advertisement

BHEL को गुजरात के तापी जिले में 1x800 मेगावाट उकाई एक्सटेंशन यूनिट नंबर 7 टीपीएस के लिए ईपीसी पैकेज के लिए यह ऑर्डर मिला है।

इस ऑर्डर के तहत BHEL को बॉयलर, टर्बाइन, जेनरेटर और संबंधित सहायक उपकरणों के साथ ही साथ इलेक्ट्रीकल और C&I, प्लांट पैकेजों की सप्लाई करनी है। इसके अलावा ऑर्डर के तहत निर्माण और कमीशनिंग का काम और सिविल काम भी करना है। 

कंपनी को 7500 करोड़ रुपये का यह ऑर्डर 54 महीनों में पूरा करना है। 

BHEL Share Price

सुबह 11:32 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.67% या 5.52 रुपये की तेजी के साथ 212.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.66% या 5.50 रुपये चढ़कर 211.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BHEL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 10 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 179 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 318 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 807 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 21, 2025