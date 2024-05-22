BHEL Share News: बाज़ार के अनुमान से कम रहे आंकड़े, क्या शेयर कमजोर होगा?

बुधवार को कारोबार के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि सरकारी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता ने मार्च 2024 तिमाही में बाज़ार के अनुमान से कम आंकड़े पेश किए हैं। हालाँकि, कंपनी ने शेयरधारकों के लिए लाभांश की भी घोषणा की है।

समेकित शुद्ध लाभ

जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए बीएचईएल ने 489.62 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर 25.6%की गिरावट है, कंपनी द्वारा अधिक खर्च किए जाने के कारण पीएसयू प्लेयर ने पिछले साल की समान अवधि के दौरान 658.02 करोड़ रुपये का बॉटमलाइन दर्ज किया। हालांकि, दिसंबर 2023 तिमाही में 60.31 करोड़ रुपये से इसकी बॉटमलाइन क्रमिक रूप से (QoQ) कई गुना बढ़ गई।

PSU फर्म

मार्च 2024 तिमाही में PSU फर्म का परिचालन से राजस्व मामूली रूप से 0.4% बढ़कर 8,260.25 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 8,227.99 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर राजस्व में 50% की वृद्धि हुई। तिमाही के लिए एबिटा 22.65% घटकर Q4FY24 में 892.78 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 1,160.60 करोड़ रुपये था।

बिजली उत्पादन क्षमता

देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में बीएचईएल का योगदान 53 प्रतिशत है। कंपनी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.25 रुपये का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों और नियामकों से मंजूरी के अधीन है। हालांकि, विश्लेषक बीएचईएल के चौथी तिमाही के आंकड़ों से प्रभावित नहीं हैं। प्रभुदास लीलाधर के शोध विश्लेषक अमित अनवानी ने कहा कि स्टैंडअलोन राजस्व साल दर साल स्थिर रहा क्योंकि उद्योग खंड की बिक्री में अच्छी वृद्धि बिजली खंड की बिक्री में गिरावट से ऑफसेट हो गई।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जुलाई 2023 में बीएचईएल को अपग्रेड करके 'खरीदें' रेटिंग दी थी, जब स्टॉक की कीमत 94 रुपये थी, क्योंकि मई 2023 से बिजली संतुलन पहले ही घाटे की स्थिति की ओर बढ़ चुका था, जिसमें अगस्त-सितंबर 2023 से घाटा चरम पर होगा। नुवामा ने कहा, "हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-27 ई के दौरान ईपीएस सीएजीआर 88% से अधिक होगी, बावजूद इसके कि रूढ़िवादी मान्यताओं में थर्मल पावर में 70% बाजार हिस्सेदारी; वित्त वर्ष 26 तक निष्पादन में देरी; उच्च प्रावधान और अन्य परिचालन व्यय; और पीक के दौरान 18-20 प्रतिशत की तुलना में धीमी ओपीएम रैंप-अप है। हम बीएचईएल का मूल्यांकन मार्च 27 ई ईपीएस के 30 गुना पर करते हैं, जिसका अर्थ है 400 रुपये का संशोधित लक्ष्य मूल्य।" अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार की खबरें प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।