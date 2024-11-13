Multibagger stock का एक और तोहफा, Stock split और Bonus शेयर देगी कंपनी

बीते कुछ दिनों में निवेशकों को बंपर रिटर्न देने वाली कंपनी Bharat Global Developers Ltd ने निवेशकों को एक और तोहफा देने का फैसला किया है. कंपनी 18 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में ने अपने शेयरों के विभाजन (Stock Split) और बोनस शेयर (Bonus Issue) जारी करने पर विचार कर सकती है.

मंगलवार के कारोबारी सत्र के बाद एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि कंपनी 18 नवंबर 2024, सोमवार को अपनी बोर्ड बैठक बुलाने वाली है, जिसमें इन प्रस्तावों पर विचार और मंजरी दी जा सकती है. साथ ही कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है.

बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार Bharat Global Developers 10:8 के अनुपात में बोनस शेयर जारी कर सकती है. इसका अर्थ है कि निवेशकों को हर 10 पर 8 अतिरिक्त शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा कंपनी 1:10 अनुपात में शेयर विभाजन कर सकती है. इसका अर्थ है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को एक रुपये की फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में विभाजित किया जाएगा.

हालांकि, इसके बाबत कंपनी अपने विशेष साधारण सभा (EMG) का भी ऐलान करेगी, जिसमें इन प्रस्तावों के लिए तमाम शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. साथ ही इन फैसलों के लिए record date का ऐलान बाद में किया जाएगा. Bharat Global Developers ने बाजार को दी जानकारी में कहा कि वह निवेशकों को 100 फीसदी तक के डिविडेंड का ऐलान कर सकती है. कंपनी मुनाफे में आने के बाद अपने निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहती है.

बुधवार को Bharat Global Developers के शेयर 5 फीसदी का ऊपरी सर्किट के साथ 1097.95 रुपये के भाव तक पहुंचे, जो इसका सर्वोच्च स्तर है. कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 11,000 रुपये के पास पहुंच गया. मंगलवार को यह शेयर 1,045.70 रुपये के भाव पर बंद हुए थे.

बीते एक महीने में इस शेयर ने 18 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि छह महीनों में इसने 500 फीसदी तक की छलांग लगाई है. साल 2024 में अभी तक शेयर की कीमत करीब 20 गुना तक बढ़ चुकी है. हालांकि, कंपनी के शेयरों का फ्री-फ्लोट सीमित है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है.

