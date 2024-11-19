Multibagger stock में अब होगा stock split, bonus issue, कंपनी बोर्ड ने दी मंजूरी

Bharat Global Developers के कंपनी बोर्ड ने stock split और bonus issue को मंजूरी दे दी है. कंपनी ने यह फैसला सोमवार, 18 नवंबर को लिया, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लग गया. बीते कुछ महीनों में बंपर रिटर्न देने के बाद कंपनी ने शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया है

Bharat Global Developers Ltd विशेष ऊर्जा समाधान, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के कारोबार में सक्रिय है. कंपनी का मानना है कि इस फैसले से इसके शेयरों की लिक्विडिटी में इजाफा होगा और निवेशक किफायती भाव पर शेयर की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे.

बता दें Bharat Global के बोर्ड ने 1:10 के अनुपात में शेयर विभाजन (stock split) का फैसला लिया है. इसका अर्थ है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर शेयरों को 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा जाएगा. इसके अलावा कंपनी ने 10:8 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि कंपनी के निवेशकों को हर 10 शेयरों के लिए 8 अतिरिक्त बोनस शेयर जारी किए जाएंगे.

Stock split और bonus issue के फैसले पर कंपनी के आम शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए बोर्ड ने गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024 को अपनी विशेष साधारण सभा (EGM) बैठक बुलाई है. इस बैठक के नोटिस को भी कंपनी बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है.

मंगलवार को Bharat Global Developers के शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 1,270.90 रुपये के भाव तक पहुंच गए, जो कि इसका 52-सप्ताह का सर्वोच्च स्तर है. कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 12,900 करोड़ रुपये के आसपास रहा. सोमवार को यह शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ 1,210.40 रुपये के भाव पर बंद हुआ था.

कंपनी के शेयर बीते के साल में 5,500 फीसदी से अधिक की छलांग लगा चुके हैं. बीते छह महीने में इस शेयर में 500 फीसदी से अधिक की तेजी दर्ज की गई है, जबकि गत एक माह में इस शेयर में 45 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. हालांकि, बता दें कि इस शेयर का फ्री फ्लोट काफी कम है और इस शेयर के काफी कम शेयर खुले बाजार में उपलब्ध हैं.

वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 300 फीसदी की वृद्धि के साथ 216.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान कंपनी का मुनाफा चार गुना तक बढ़कर 10.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इससे पहले कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से 120 करोड़ रुपये के इंजीनियरिंग ऑर्डर हासिल किया था.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है.

