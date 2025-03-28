BEML Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सुबह 10:28 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रेलवे पीएसयू स्टॉक BEML Ltd के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है।

स्टॉक आज अपने दिन के उच्चतम स्तर 3366.10 रुपये को टच किया है। फिलहाल शेयर सुबह 10:28 बजे तक 4% से अधिक चढ़कर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं स्टॉक में यह तेजी क्यों देखने को मिल रही है?

advertisement

क्यों है आज BEML के शेयर में तेजी?

BEML के शेयर में यह तेजी एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आई है। दरअसल कल यानी 27 मार्च को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बताया कि उसने बेंगलुरू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत पंद्रह (15) साल तक स्टैंडर्ड गेज मेट्रो कारों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग और रखरखाव सहित कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए मेसर्स बेंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) से एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है।

इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 405 करोड़ रुपये की है।

BEML Share Price

सुबह 10:28 बजे तक शेयर 4.84% या 151.70 रुपये की तेजी के साथ 3284.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.48% या 140.70 रुपये टूटकर 3,281.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BEML Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

पिछले 3 महीने में स्टॉक 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 148 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 771 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।