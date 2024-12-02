scorecardresearch
BT TV
BEL क्या फिर दिखाएगा रॉकेट की तरह तेजी?

BEL क्या फिर दिखाएगा रॉकेट की तरह तेजी?

UPDATED: Dec 2, 2024 14:46 IST

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर (NSE: BEL) ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि बड़ी संख्या में खरीदारी हुई। लंबे समय से निफ्टी 23,800 से 24,000 के रेंज में अटका हुआ था, लेकिन शुक्रवार को निफ्टी ने जोरदार उछाल के साथ 24,200 के स्तर को पार कर लिया।

डिफेंस सेक्टर में BEL का चमकता प्रदर्शन
जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले पांच वर्षों में 150 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के राजस्व में 12 से 15% की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, सोमवार (2 दिसंबर 2024) को BEL के शेयर 1.06% की गिरावट के साथ 305 रुपये पर बंद हुए।

जेपी मॉर्गन का मानना है कि डिफेंस सेक्टर अभी भी विकास के लंबे चरण में है। BEL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के पास तीन साल का मजबूत ऑर्डर बैकलॉग है, जो FY24 के कुल ऑर्डर बैकलॉग का लगभग 150% है।

BEL को मिला जेपी मॉर्गन का सपोर्ट
ब्रोकरेज फर्म ने BEL के शेयर को 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य मूल्य 340 रुपये तय किया है। फर्म का कहना है कि BEL का विविध राजस्व पोर्टफोलियो और मजबूत कॉन्ट्रैक्ट फ्लो इसे भविष्य के लिए एक शानदार निवेश विकल्प बनाता है।

लॉन्ग टर्म में 139740% रिटर्न
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने लॉन्ग टर्म निवेशकों को 139740% का अभूतपूर्व रिटर्न दिया है। पिछले पांच सालों में 795.11% का शानदार रिटर्न दर्ज किया गया, जबकि पिछले एक साल में 110.86% की बढ़त हुई। YTD के आधार पर शेयर ने 66.34% का रिटर्न दिया है।

BEL का पोर्टफोलियो और डिफेंस में योगदान
BEL का पोर्टफोलियो डिफेंस उपकरणों के पूरे स्पेक्ट्रम, जैसे सेना, वायु सेना, और नौसेना में फैला हुआ है। इसके साथ ही, BEL अपने विविध प्रोजेक्ट्स और आने वाले ऑर्डर्स के साथ निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

निवेशकों के लिए सलाह
जेपी मॉर्गन का कहना है कि शेयर की हालिया गिरावट निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा करती है। हालांकि, निवेश से पहले व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों पर आधारित होता है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 2, 2024