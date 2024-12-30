इस IPO के खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में मचाया धमाल, प्राइस बैंड से GMP तक तमाम डिटेल

scorecardresearch
Indo Farm Equipment  IPO 31 दिसंबर यानि मंगलवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इंडो फार्म इक्विपमेंट एक प्रतिष्ठित ट्रैक्टर और पिक एंड कैरी क्रेन्स निर्माता है, जिसके पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है। इसके IPO के खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 30, 2024 07:36 IST

Indo Farm Equipment  IPO 31 दिसंबर यानि मंगलवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इंडो फार्म इक्विपमेंट एक प्रतिष्ठित ट्रैक्टर और पिक एंड कैरी क्रेन्स निर्माता है, जिसके पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है। कंपनी विभिन्न कृषि उपकरण भी बेचती है, जिनमें हार्वेस्टर कंबाइन, रोवेटर्स और अन्य संबंधित स्पेयर पार्ट्स और कॉम्पोनेंट्स शामिल हैं, जिनके बिजनेस की कुल आय पर न्यूनतम प्रभाव है।

कंपनी की सुविधाओं में इंडक्शन फर्नेस, न्यूमैटिक मोल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक मोल्डिंग लाइन, सैंड प्लांट, एक पूरी तरह से सुसज्जित मेटलर्जी और सैंड टेस्टिंग प्रयोगशाला, साथ ही मशीनिंग, गियर, प्रेस, निर्माण, पेंट, असेंबली, गुणवत्ता और यूटिलिटी कमरे शामिल हैं।

रनबीर सिंह खडवेलिया और सुनीता सैनी कंपनी के प्रमोटर्स हैं।रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, कंपनी के लिस्टेड प्रतिस्पर्धी हैं - Escorts Kubota Ltd (P/E 36.79) और Action Construction Equipment Ltd (P/E 47.42) पर है।

कंपनी ने खुद को एक प्रॉफिट मेकिंग वाली इकाई के रूप में स्थापित किया है, जो पिछले 20 सालों में लगातार रिकॉर्ड दिखा रही है। 30 जून 2024 तक और 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी ने ₹755.38 मिलियन, ₹3,759.53 मिलियन, ₹3,718.18 मिलियन और ₹3,525.21 मिलियन की कुल आय की सूचना दी।

इसी अवधि के लिए इसका प्रॉफिट ऑप्टर टैक्सॉ ₹24.54 मिलियन, ₹155.95 मिलियन, ₹153.72 मिलियन और ₹137.19 मिलियन रहा।

IPO के बारे में जानने के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें:

इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ की डेट: यह आईपीओ 31 दिसंबर, मंगलवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है और 2 जनवरी, गुरुवार को बंद हो जाएगा।

इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ प्राइस बैंड: ₹204 से ₹215 प्रति शेयर का प्राइस बैंड निर्धारित किया गया है।

इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ लॉट साइज: इस आईपीओ का लॉट साइज 69 इक्विटी शेयर हैं और उसके बाद 69 के मल्टीपल में होंगे।

एंकर निवेशक: आईपीओ में एंकर निवेशकों को आवंटन 30 दिसंबर यानि सोमवार को किया जाएगा।

जरूरी जानकारी: चंडीगढ़ स्थित इस कंपनी के आईपीओ में 8.6 मिलियन इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर रणबीर सिंह खडवेलिया द्वारा 3.5 मिलियन शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।

IPO लाने का मकसद: कंपनी नई जारी की गई शेयरों से हासिल नेट आय का उपयोग पिक एंड कैरी क्रेन्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए (₹70 करोड़), कंपनी के जरिए हासिल कर्ज के भुगतान या निपटान के लिए (₹50 करोड़), अपने NBFC सहायक (Barota Finance) में निवेश बढ़ाने के लिए (₹45 करोड़), और बाकी के फंड्स को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आवंटित करने का इरादा रखती है।

लिस्टिंग डेट: आईपीओ में शेयरों का आवंटन 3 जनवरी यानि शुक्रवार को तय किया जाएगा। कंपनी 6 जनवरी, सोमवार को रिफंड प्रोसेस शुरू करेगी और शेयरों को डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। शेयरों की लिस्टिंग 7 जनवरी, मंगलवार को BSE और NSE पर होने की संभावना है।

लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार: आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर Aryaman Financial Services Ltd हैं और रजिस्ट्रार Mas Services Ltd है।

IPO रिजर्वेशन: सार्वजनिक इश्यू में से 50% शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए और 35% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हैं।

IPO GMP आज: आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) +90 है, जो दर्शाता है कि शेयर ₹90 के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
