Bank Holiday List: इस महीने 17 दिन बैंक रहेंगे बंद, नोट कर लीजिए डेट्स

इस साल के आखिरी महीने यानि दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। हर महीने में कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं, जब त्यौहार या सरकारी छुट्टी के चलते बैंक बंद रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक नवंबर के महीने में बैंक करीब 17 दिन तक बंद रहे थे।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 07:58 IST
Bank Holiday List

इस साल के आखिरी महीने यानि दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। हर महीने में कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं, जब त्यौहार या सरकारी छुट्टी के चलते बैंक बंद रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक नवंबर के महीने में बैंक करीब 17 दिन तक बंद रहे थे। इसमें पब्लिक हॉलिडे, रीजनल हॉलिडे और वीक ऑफ शामिल थे। हालांकि, भले ही बैंक इन दिन बंद रहे थे, लेकिन लोग नेट बैंकिंग, ATM, मोबाइल एप्लिकेशन और बैंक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

दिसंबर में किस दिन बंद रहेंगे बैंक?

3 दिसंबर
मंगलवार को पणजी में Feast of St. Francis Xavier के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

12 दिसंबर
गुरुवार को शिलॉन्ग में Pa-Togan Nengminja Sangma के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

18 दिसंबर
बुधवार को शिलॉन्ग में U SoSo Tham की पुण्य तिथि पर बैंक बंद रहेंगे।

19 दिसंबर
गुरुवार को पणजी में Goa Liberation Day के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

24 दिसंबर
मंगलवार को आइजॉल, कोहिमा और शिलॉन्ग में Christmas Eve के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

25 दिसंबर
बुधवार को पूरे देश में Christmas के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

26 दिसंबर
गुरुवार को आइजॉल, कोहिमा और शिलॉन्ग में Christmas Celebration के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

27 दिसंबर
शुक्रवार को कोहिमा में Christmas Celebration के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

30 दिसंबर
सोमवार को शिलॉन्ग में U Kiang Nangbah के मौके पर बैंक बंद रहेंगे।

31 दिसंबर
मंगलवार को New Year’s Eve के मौके पर आइजॉल और गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।

इनके अलावा सभी रविवार के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे।

पिछले महीने यानी नवंबर में बैंक 13 दिनों तक बंद रहे थे। यह छुट्टियां दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और वीक ऑफ शामिल थीं। इतना ही नहीं, नवंबर के महीने में ही असेंबली जनरल इलेक्शन भी थे, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर बैंक बंद थे।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
