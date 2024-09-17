Ola Electric Share पर दुनिया की दो दिग्गज ब्रोकरेज ने क्या कहा?

Ola Electric को लेकर निवेशक लगातार चिंता में है। जिस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद मल्टीबैगर रिटर्न दिए और 157 रुपए का नया हाई बनाया। वहीं स्टॉक अब धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। इसी बीच Ola Electric पर Bank of America और Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें कई दिलचस्प बिन्दुओं पर फोकस किया गया है, साथ ही नया टारगेट भी दिए गए हैं।

Ola Electric Mobility के शेयरों की चाल देखें तो 107 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। अपनी ताजा रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी से जुड़ी अहम बातें कही हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाज़ार में बड़ी प्लेयर बन सकती है। वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2030 तक आमदनी में ग्रोथ 40% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मतलब ये हुआ कि वित्त वर्ष 2030 में फ्री कैश फ्लो के साथ कंपनी Breakeven यानि घाटे से मुनाफे में आ जाएगी। वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी के 11.9%/27% EBITDA Margin हासिल करने की उम्मीद है। आने वाले सालों में इहाउस बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक की आगे की ग्रोथ को ड्राइव करेगा।

Goldman Sachs ने स्टॉक में खरीदारी की राय दी है और साथ ही टारगेट 160 रुपये तय किया गया है।

BofA यानि बैंक ऑफ अमेरिका ने भी Ola Electric पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% हिस्सेदारी के साथ Ola Electric भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी है। ई-स्कूटर की कीमत अब पेट्रोल स्कूटर से भी कम हो गई है। Ola ने EV पहेली के मुख्य अंशों को सुलझा है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बेहतर है। वित्त वर्ष 2028 तक 18% की दर और वित्त वर्ष 2030 तक 25% तक पहुंचने की उम्मीद है।

Bank of America ने शेयर में खरीदारी की राय दी है और टारगेट 145 रुपये प्रति शेयर का दिया है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें)