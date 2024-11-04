scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBajaj Auto में क्या खरीदारी का मौका है?

Bajaj Auto में क्या खरीदारी का मौका है?

सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बजाज ऑटो के शेयर की कीमत में 5% से अधिक की गिरावट देखी गई। इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई से बड़ी गिरावट आ चुकी है क्या इसे खरीदने का वक्त आ गया है। ये बड़ा सवाल है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 13:09 IST
Bajaj Auto में क्या खरीदारी का मौका
Bajaj Auto में क्या खरीदारी का मौका

सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बजाज ऑटो के शेयर की कीमत में 5% से अधिक की गिरावट देखी गई। इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई से बड़ी गिरावट आ चुकी है क्या इसे खरीदने का वक्त आ गया है। ये बड़ा सवाल है।

हालिया गिरावट के बावजूद, कंपनी के शेयरों ने पिछले वर्ष की तुलना में 75.57% का पर्याप्त रिटर्न दिया है और कैलेंडर वर्ष 2024 में 41.44% की वृद्धि हुई है। स्टॉक में ये गिरावट सेल्स के कमजोर आंकड़ों के बाद आई है। आइये नजर डालते हैं सेल्स के नंबर्स पर। 

advertisement

बजाज ऑटो सेल्स

बिक्री प्रदर्शन के संदर्भ में, बजाज ऑटो ने अक्टूबर 2024 के लिए घरेलू बिक्री में 8% की कमी दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने में 3.29 लाख इकाइयों की तुलना में कुल 3.03 लाख इकाई रही।

सकारात्मक बात यह रही कि निर्यात में 24% की वृद्धि हुई और यह 1.75 लाख इकाई पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1.41 लाख इकाई था। कुल मिलाकर, कंपनी की कुल बिक्री में 2% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की 4.71 लाख इकाई से बढ़कर 4.79 लाख इकाई हो गई।

आंकड़ों को तोड़कर देखें तो दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री में 8% की गिरावट आई है, जो 2.78 लाख यूनिट से घटकर 2.55 लाख यूनिट रह गई है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में भी गिरावट आई है, जो पिछले साल की समान अवधि की 51,132 यूनिट से 6% घटकर 47,922 यूनिट रह गई है।

क्या आपको खरीदना चाहिए?

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने Q2 FY25 विश्लेषण में बजाज ऑटो पर 'तटस्थ' रेटिंग बनाए रखी, और 11,450 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया।

कंपनी ने कहा कि पिछले वर्ष निफ्टी ऑटो इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद यह स्टॉक उचित मूल्य पर प्रतीत होता है, जो 125 सीसी+ घरेलू मोटरसाइकिल खंड में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि और बेहतर मार्जिन के कारण संभव हुआ है।

इस बीच, आनंद राठी ने 14,000 रुपये के सम-ऑफ-पार्ट्स लक्ष्य के साथ "खरीदें" की सिफारिश जारी की, जिसमें वित्त वर्ष 25 में अनुमानित 13% वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 26 में 20% से अधिक की मजबूत मात्रा वृद्धि की उम्मीदों का हवाला दिया गया।

इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बजाज ऑटो की सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की सफलता, अफ्रीकी बाजारों में वापसी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन में तेजी कंपनी के प्रदर्शन में योगदान देने वाले प्रमुख कारण होंगे।


(सूचना: इस लेख में विशेषज्ञों/ब्रोकरेज द्वारा व्यक्त किए गए विचार, राय, सिफारिशें और सुझाव उनके अपने हैं और बिजनेस टुडे बाजार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। किसी भी वास्तविक निवेश या ट्रेडिंग विकल्प को चुनने से पहले योग्य ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है।)

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024