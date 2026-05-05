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Newsशेयर बाज़ारफंड रेजिंग की खबर से दौड़ा ₹25 से कम वाला ये शेयर! 7 मई है बड़ा दिन - चेक करें डिटेल्स

फंड रेजिंग की खबर से दौड़ा ₹25 से कम वाला ये शेयर! 7 मई है बड़ा दिन - चेक करें डिटेल्स

आज स्टॉक सुबह 11:11 बजे तक बीएसई पर 4.96% या 1.04 रुपये की तेजी के साथ 22 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी ने अपने हालिया फाइलिंग में ऐसे बड़े फैसलों के संकेत दिए हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 5, 2026 11:55 IST
AI Generated Image

Stock on Radar: केमिकल सेक्टर की कंपनी, एवीआई पॉलीमर्स लिमिटेड (AVI Polymers Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी थी जिसके बाद आज स्टॉक सुबह 11:11 बजे तक बीएसई पर 4.96% या 1.04 रुपये की तेजी के साथ 22 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

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कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी गुरुवार 7 मई 2026 को होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर विचार और मंजूरी दी जाएगी:

पहला, कंपनी विभिन्न माध्यमों जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP), प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इश्यू या किसी अन्य वैध तरीके से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। यह फंड रेजिंग लगभग ₹500 करोड़ के अनुमानित वैल्यूएशन पर आधारित है और यह ड्यू डिलिजेंस, जरूरी मंजूरियों और अंतिम समझौतों के एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, कंपनी शेयर खरीद, शेयर स्वैप या अन्य वैध तरीकों के जरिए अधिग्रहण के ऑप्शन पर भी विचार करेगी, ताकि वो अपने ऑपरेशन को मजबूत कर सके।

दूसरा, कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) में नए उद्देश्यों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देगी, जिसमें आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित टेक्नोलॉजी सर्विस जैसे क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा या बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

AI बिजनेस की ओर बड़ा शिफ्ट

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि वो अब खुद को टेक-ड्रिवन कंपनी के रूप में ढाल रही है। कंपनी ने हाल ही में ‘KrishiBuddy’ नाम का AI आधारित एग्रीटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा ‘AVI Health AI’ नाम से डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन लाने की तैयारी है, जो रियल-टाइम वेलनेस इनसाइट्स और AI-आधारित डायग्नोस्टिक्स देगा। इन नए प्रोडक्ट्स से कंपनी को लंबे समय में नए रेवेन्यू सोर्स मिलने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 5, 2026