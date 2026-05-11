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Newsशेयर बाज़ारएक अपडेट और इस स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट! आपके पोर्टफोलियो में है?

एक अपडेट और इस स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट! आपके पोर्टफोलियो में है?

कंपनी को डिफेंस सेक्टर से जुड़ी ऐसी बड़ी मंजूरी मिली है, जिससे उसके कारोबार और भविष्य की संभावनाओं को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। जानिए आपके पोर्टफोलियो में यह शेयर है या नहीं

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 11, 2026 14:58 IST
AI Generated Image

Small Cap Stock: डिफेंस से जुड़े आधुनिक प्रोडक्ट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, एटमास्टको लिमिटेड (Atmastco Limited) के शेयर में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। गिरते बाजार में इस शेयर में तेजी आज कंपनी द्वारा दी गई एक बड़ी जानकारी के बाद आई है। 

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कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को लेवल-6 बुलेटप्रूफ जैकेट्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) का सर्टिफिकेशन मिला है।

कंपनी ने बताया कि इस सर्टिफिकेशन से यह साबित होता है कि कंपनी की बुलेटप्रूफ जैकेट्स भारतीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती हैं। इससे कंपनी की रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता बढ़ेगी और सरकारी एजेंसियों व बड़े संस्थागत ग्राहकों के बीच उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है। कंपनी ने बताया कि सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अब वह इन जैकेट्स का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगी।

Atmastco Defence Systems के मैनेजमेंट ने कहा कि लेवल-6 बुलेटप्रूफ जैकेट्स के लिए BIS सर्टिफिकेशन मिलना कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनके मुताबिक यह कंपनी की तकनीकी क्षमता, उच्च गुणवत्ता मानकों के पालन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। मैनेजमेंट ने कहा कि अब कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बाजार में मौजूदगी बढ़ाने पर फोकस करेगी।

Atmastco Share price

एनएसई पर लिस्ट इस कंपनी का शेयर आज दोपहर 2:48 बजे तक 9.70 रुपये चढ़कर 204.60 रुपये पर स्थिर है। कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 506.07 करोड़ रुपये है।

Atmastco के बारे में 

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक यह कंपनी मॉडर्न डिफेंस और डिफेंस सॉल्यूशन तैयार करने वाली कंपनी है। कंपनी एडवांस डिफेंस प्रोडक्ट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती है। बदलती रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी गुणवत्ता, नई तकनीक, सुरक्षा मानकों और इनोवेशन पर लगातार निवेश कर रही है, ताकि बेहतर और भरोसेमंद प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जा सकें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 11, 2026