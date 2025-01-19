20 दिनों में पैसा डबल! साइकिल कंपनी के शेयरों ने किया कमाल

साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस साइकिल (हरियाणा) लिमिटेड (Atlas Cycles (Haryana) Ltd) में फिर से ट्रेडिंग शुरू हो गई। कंपनी पर वर्ष 2020 में ट्रेडिंग बैन (Trading Ban) लगा था। बैन हटने के बाद शेयरों में शानदार तेजी आई। पिछले 20 सत्रों में कंपनी के शेयर 100 फीसदी से ज्यादा उछल गए। इसका मतलब है करीब 20 दिन में निवेशकों के पैसे डबल हो गए हैं।

लगातार लग रहा अपर सर्किट

पिछले सप्ताह में कंपनी के शेयर में लगातार अपर सर्किट लगा है। 13 जनवरी (सोमवार) से लेकर 17 जनवरी (शुक्रवार) तक शेयर में अपर सर्किट लगा। पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 21 फीसदी चढ़ गए। 17 जनवरी को कंपनी के शेयर 150.82 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

साल 2020 में लगा था बैन

एटलस साइकिल के शेयरों पर दिसंबर 2020 बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) में बैन लगा दिया था। वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने में देरी के कारण यह कार्रवाई हुई थी। कंपनी के शेयरों में 16 दिसंबर 2020 को ट्रेडिंग रोक दी गई थी।

चार साल बाद हटा बैन

27 दिसंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज ने एटलस साइकिल के शेयरों से बैन हटा दिया। इसके बाद शेयरों में फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई। ट्रे़डिंग शुरू होने के बाद निवेशकों ने स्टॉक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई।

20 दिनों में दिया शानदार रिटर्न

27 दिसंबर 2024 को शेयर की ट्रेडिंग 62.99 रुपये प्रति शेयर के साथ फिर शुरू हुई। दोबारा ट्रेडिंग शुरू होने के बाद पहले दिन ही कंपनी के शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। इसके बाद से शेयरों में लगातार तेजी आई। अभी कंपनी के शेयर प्राइस 150 रुपये है। शेयरों में आई तेजी से साफ पता चलता है कि 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में शेयर 117 फीसदी चढ़ गए। BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने तीन साल में 419.86 फीसदी का रिटर्न दिया। कंपनी का एम-कैप 97.99 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

