Ashok Leyland New Order: हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लेलैंड (Ashok Leyland) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 700 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई बड़े ऑर्डर मिले हैं।

यह ऑर्डर कंपनी के डिफेंस बिजनेस को मिला है। अशोक लेलैंड, भारतीय सेना को लॉजिस्टिक्स वाहनों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है।

ऑर्डर के मुताबिक कंपनी को स्टैलियन 4x4, स्टैलियन 6x6, शॉर्ट चेसिस बस और मोबिलिटी सिस्टम ट्रैवलिंग प्लेटफ़ॉर्म सहित स्पेशल वाहनों की एक विविध सीरीज प्रदान करनी है। ये वाहन बेहतरीन विश्वसनीयता के साथ असाधारण ऑफ-रोड क्षमता के साथ आते हैं, जो देश के सबसे कठिन इलाकों में बिना रुकावट आगे बढ़ना सुनिश्चित करते हैं, और विभिन्न परिचालन जरूरतों को पूरा करते हैं।

ऑर्डर के तहत आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों का उद्देश्य क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS) प्रोग्राम के तहत सैन्य परिवहन, रसद और अन्य स्पेशल गतिशीलता संबंधी रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना है।

अशोक लेलैंड के एमडी और सीईओ शेनू अग्रवाल ने कहा कि दशकों से अशोक लीलैंड डिफेंस में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हमें इन नए ऑर्डर को हासिल करने पर बेहद गर्व है, जो इस क्षेत्र में अशोक लीलैंड के नेतृत्व को मजबूत करता है और सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक समाधान देने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। रक्षा व्यवसाय अशोक लीलैंड के भविष्य के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है।

Ashok Leyland Share Price

सुबह 11:40 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.48% या 1 रुपये टूटकर 207.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.46% या 0.96 रुपये गिरकर 207.56 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Ashok Leyland Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 81 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 378 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।