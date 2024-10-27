scorecardresearch
आशीष कचोलिया ने इस सोलर एनर्जी शेयरों पर खेला ₹40 करोड़ का दांव!

स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने एक बार फिर नए शेयर क अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। ये कंपनी सोलर पैनल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। पिछले एक साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 5 गुना किया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 27, 2024 14:24 IST
स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने एक बार फिर नए शेयर क अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। ये कंपनी सोलर पैनल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। पिछले एक साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 5 गुना किया है। 

स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया की कंपनी बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने Insolation Energy Ltd के शेयरों में खरीदारी की है। आशीष कचौलिया ने 3287 रुपये प्रति शेयर के भाव पर प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए 1.21 लाख शेयर खरीदे, जो कुल मिलाकर लगभग 40 करोड़ रुपये के बराबर है। सोलर कंपनी Insolation Energy Ltd के शेयर करीब  3,498 रुपये के आशपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई लेवल 3,979.85 रुपये है, जबकि इसका 52 वीक लो लेवल 435.20 रुपये है। यह स्टॉक ने सिर्फ 6 महीनों में 105 प्रतिशत और 1 साल में 519 प्रतिशतका मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। 

advertisement

Insolation Energy Ltd  उच्च कैपिसिटी वाले सौलर पैनल और मॉड्यूल की प्रमुख निर्माता कंपनी है। जयपुर में कंपनी 200 मेगावाट की विनिर्माण सुविधा संचालित करती है और हाल ही में एक सहायक कंपनी के जरिए से अपनी कैपिसिटी को 500 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना का एलान किया है। विनिर्माण के अलावा इनसोलेशन एनर्जी सौर ऊर्जा कंडीशनिंग यूनिट, लेड-एसिड बैटरी और EPC सर्विस देती है। इसके प्रमुख क्लाइंट में Livguard Energy Technologies Pvt Ltd, Livfast Batteries Pvt Ltd, Shakti Pumps India Ltd, Microtek International Pvt Ltd, Sunroof Tech Pvt Ltd जैसी कंपनियां शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 27, 2024