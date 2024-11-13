scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारबाजार की गिरावट के बीच ये PSU Railway Stock मुनाफा कमाने का दे रहा है मौका!

बाजार की गिरावट के बीच ये PSU Railway Stock मुनाफा कमाने का दे रहा है मौका!

शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच मुनाफा कमाने का निवेशकों के पास अच्छा मौका है। दिग्गज PSU रेलवे स्टॉक ने सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ शेयरहोल्डर्स के लिए मोटे अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2024 11:15 IST

शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच मुनाफा कमाने का निवेशकों के पास अच्छा मौका है। दिग्गज PSU रेलवे स्टॉक ने सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ शेयरहोल्डर्स के लिए मोटे अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है।

आपको बता दें कि Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) अंतरिम डिविडेंड का तोहफा निवेशकों को देने जा रही है। डिविडेंड पाने का आज आखिरी मौका है। इस अंतरिम डिविडेंड के लिए कंपनी ने कल यानि 14 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है इस हिसाब से अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो कल तक ये आपके डीमैट खाते में आ जाएगी और रिकॉर्ड डेट पर शेयर डीमैट खाते में होने के कारण आपको डिविडेंड का फायदा भी मिल जाएगा।

advertisement

कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ ही शेयरधारकों को FY25 के लिए 200 प्रतिशत का अंतरिम डिविडेंड यानी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। BSE पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड, नवंबर और अगस्त 2023 में 2.5-2.5 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2023 में 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

IRCTC Q2 Results

कंपनी ने सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि सालाना आधार पर Q2 में उसका कंसो आय 7.2 प्रतिशत बढ़कर 1,064 करोड़ रुपये रहा और कंसो मुनाफा 4.5% बढ़कर 307.86 करोड़ रुपये रहा। बीएसई पर शेयर 2.94 प्रतिशत यानी 24.60 रुपये गिरकर 811.15 रुपये पर है और NSE पर 3 प्रतिशत यानी 25.05 रुपये टूटकर 811.15 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 13, 2024