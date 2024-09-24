scorecardresearch
Amber Enterprises में ताबड़तोड़ तेजी, आ गया नया टारगेट

एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज लगातार दूसरे सत्र में 7% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही ये स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। शेयर में यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज द्वारा शेयर का 5,200 रुपये का टारगेट देने के बाद आई है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 13:06 IST
Amber Enterprises में ताबड़तोड़ तेजी

एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज लगातार दूसरे सत्र में 7% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही ये स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। शेयर में यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज द्वारा शेयर का 5,200 रुपये का टारगेट देने के बाद आई है। 

जेफरीज ने एक रिपोर्ट

जेफरीज ने एक रिपोर्ट में कहा घरेलू एसी उद्योग में लगातार एसी की मांग बढती जा रही है। बीएसई पर एम्बर एंटरप्राइजेज का शेयर आज 4993.70 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 4978.95 रुपये पर खुला। बाद में यह 7.42% बढ़कर 5364.55 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 16,856 करोड़ रुपये रहा। बीएसई पर कुल 0.53 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 27.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयर में एक साल में 68% की तेजी आई है और 2024 में इसमें 59 प्रतिशत की तेजी आएगी अगस्त में मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 5,000 रुपये का टारगेट प्राइस रखा था जो हिट हो गया।

एम्बर एंटरप्राइजेज हीटिंग और वेंटिलेशन उपकरण बनाती है। कंपनी रेफ्रिजरेटर, हीट एक्सचेंजर्स, एयर कंडीशनर, घरेलू उपकरण, वैक्यूम फॉर्मिंग और लाइटिंग उत्पाद बनाती है। एम्बर एंटरप्राइजेज ऑटो पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डिंग और शीट मेटल कंपोनेंट भी बनाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
ankur tyagi
Sep 24, 2024