Amber Enterprises में ताबड़तोड़ तेजी, आ गया नया टारगेट

एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज लगातार दूसरे सत्र में 7% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही ये स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। शेयर में यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज द्वारा शेयर का 5,200 रुपये का टारगेट देने के बाद आई है।

जेफरीज ने एक रिपोर्ट

जेफरीज ने एक रिपोर्ट में कहा घरेलू एसी उद्योग में लगातार एसी की मांग बढती जा रही है। बीएसई पर एम्बर एंटरप्राइजेज का शेयर आज 4993.70 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 4978.95 रुपये पर खुला। बाद में यह 7.42% बढ़कर 5364.55 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 16,856 करोड़ रुपये रहा। बीएसई पर कुल 0.53 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 27.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयर में एक साल में 68% की तेजी आई है और 2024 में इसमें 59 प्रतिशत की तेजी आएगी अगस्त में मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 5,000 रुपये का टारगेट प्राइस रखा था जो हिट हो गया।

एम्बर एंटरप्राइजेज हीटिंग और वेंटिलेशन उपकरण बनाती है। कंपनी रेफ्रिजरेटर, हीट एक्सचेंजर्स, एयर कंडीशनर, घरेलू उपकरण, वैक्यूम फॉर्मिंग और लाइटिंग उत्पाद बनाती है। एम्बर एंटरप्राइजेज ऑटो पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डिंग और शीट मेटल कंपोनेंट भी बनाती है।