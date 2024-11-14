10 दिन में 35 प्रतिशत तक टूटा ये स्टॉक, IPO प्राइस से भी आया नीचे

scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ार10 दिन में 35 प्रतिशत तक टूटा ये स्टॉक, IPO प्राइस से भी आया नीचे

Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. के शेयर गुरुवार, 14 नवंबर को 5 प्रतिशत के निचले सर्किट में लॉक हो गए। पिछले चार दिनों में इस स्टॉक ने दो 10 प्रतिशत के निचले सर्किट और दो 5 प्रतिशत के निचले सर्किट देखे हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 14, 2024 12:50 IST
bear market
bear market

पिछले 10 सेशन्स में इस स्टॉक में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन्स में से 10 सेशन्स में गिरा है।

दिल्ली स्थित कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMO) ने एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में 16 प्रतिशत की साल दर साल (YoY) बढ़ोतरी के साथ ₹66.7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। रेवेन्यू में 11.9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो ₹1046 करोड़ रहा, जिसका कारण सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (API) की कीमतों में कमी और मांग में उतार-चढ़ाव है।

एडजस्टेड EBITDA ₹134.7 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर से 28% की गिरावट है, जबकि कंपनी का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन 12.9% रहा। निर्यात से कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 5 प्रतिशत योगदान करते हैं। आकुम्स एक फार्मास्युटिकल CDMO है जो भारत और विदेशों में फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसकी एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। कंपनी के पास देश में सबसे बड़ी क्षमता है। इसकी क्षमता उपयोग दर 40% है और इसे 60% तक बढ़ाया जा सकता है।

फार्मास्युटिकल कंपनी के स्टॉक ने 13 नवंबर 2024 को ₹612.70 के पिछले निचले स्तर को पार कर लिया है। Akums Drugs and Pharma के शेयर वर्तमान में ₹582.10 पर 5% के निचले सर्किट में हैं। स्टॉक अब अपने IPO प्राइस ₹679 से 14% नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
