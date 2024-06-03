Adani के shares में 18% तक उछाल, समूह का बाजार पूंजीकरण हिंडनबर्ग से पहले के स्तर पर पहुंचा

सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान अडानी समूह के शेयरों ने सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च की विनाशकारी रिपोर्ट के बाद अपने पूरे बाजार पूंजीकरण क्षरण की भरपाई कर ली। सोमवार को शुरुआती सत्र में अडानी समूह की सभी 10 सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 20.01 लाख करोड़ रुपये से ऊपर था। हालांकि, 24 जनवरी, 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर अडानी समूह की कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 19.20 लाख करोड़ रुपये था।

अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस

Adani Energy Solutions, अदानी विल्मर और न्यू दिल्ली टेलीविजन (एनडीटीवी) जैसे कुछ नामों को छोड़कर, अदानी समूह की अन्य सभी कंपनियों ने अपने व्यक्तिगत बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया है। हालांकि, एनडीटीवी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से थोड़ा नीचे है, लेकिन अदानी समूह की अन्य दो कंपनियों को अपने सभी नुकसानों की भरपाई के लिए 100-120 प्रतिशत की उछाल की आवश्यकता है।

एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति

हाल ही में गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पछाड़कर एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार, वर्ष 2024 में अब तक उनकी कुल संपत्ति 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, जिससे वे 111 बिलियन डॉलर की संचयी संपत्ति के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

शेयरों ने अपने नए शिखर को छुआ

व्यक्तिगत आधार पर, अडानी पावर लिमिटेड सबसे ज़्यादा लाभ में रहा, क्योंकि सोमवार को यह करीब 18% बढ़कर 890.40 रुपये पर पहुंच गया, जिसका कुल मूल्यांकन 3.43 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा था। BSE सेंसेक्स में शामिल होने जा रही अडानी पोर्ट्स का शेयर करीब 12% बढ़कर 1,607.95 रुपये पर पहुंच गया, जिसका बाजार मूल्यांकन 3.47 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है। दोनों ही शेयरों ने अपने नए शिखर को छुआ।

अडानी समूह की प्रमुख कंपनी

अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर करीब 10 फीसदी बढ़कर 3,743 रुपये पर पहुंच गया, जिसका कुल मार्केट कैप 4.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (जिसे पहले अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस में भी 10-10 फीसदी तक की तेजी आई। शुरुआती कारोबार में अडानी विल्मर में 7 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई, जबकि अधिग्रहित सीमेंट कंपनियों- अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में 5 फीसदी की तेजी आई। एनडीटीवी में दिनभर में 11 फीसदी से ज्यादा की तेजी रही।