Adani Group Stock: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच ऐसे कई दिग्गज कंपनियां जिसके शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 40-50% तक गिर गए हैं। आज हम अडाणी ग्रुप के एक ऐसे ही शेयर की बात करेंगे जो अपने 52 Week High से 46% तक गिर चुका है। जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Adani Power Limited.

अडाणी पावर (Adani Power) के स्टॉक ने 3 जून 2024 से अपना 52 Week High 896.75 रुपये को टच किया था जहां से शेयर वर्तमान में 46 प्रतिशत तक टूट चुका है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities अभी भी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव है।

Adani Power पर ICICI Securities

ब्रोकरेज ने कहा कि अडाणी को मुआवजा और हाई टैरिफ मिलने से बिजली खरीद समझौतों (PPA) पर कानूनी विवाद काफी हद तक सुलझ गए हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि अडाणी पावर की बैलेंस शीट प्रमोटर फंड इन्फ्यूजन, कर्ज में कमी और कैश उपयोग के कारण मजबूत हुई है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि अडाणी ग्रुप की कंपनी बढ़ती मांग के बीच कोयला प्लांट का अधिग्रहण कर रही है और 11GW नई क्षमता का ऑर्डर दे रही है। अदानी पावर का स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है।

Adani Power Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 600 रुपये का दिया है जो इसके मौजूदा कीमत से 24% अधिक है।

Adani Power Share Price

दोपहर 2:32 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.22% या 1.05 रुपये चढ़कर 484.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.41% या 2 रुपये चढ़कर 485.15 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Adani Power Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 299 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 918 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।