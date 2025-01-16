Hindenburg Research की खबर से रॉकेट बन गए Adani Group के शेयर्स!

Hindenburg Research का नाम आते ही Adani Group के शेयरों के लिए टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की खबर आते ही अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

Adani Group के शेयर गुरुवार को 5% से अधिक चढ़ गए, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने बताया कि वो अपनी कंपनी को बंद करने जा रहे हैं। अदानी समूह के शेयरों में Adani Enterprises, Adani Green Energy और Adani Power shares के शेयरों में 5.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि Adani Ports & SEZ, Adani Energy Solutions और Adani Total Gas के शेयरों में 4% से अधिक की बढ़ोतरी हुई।

वहीं दूसरी ओर अदानी विल्मर के शेयर फ्लैट ट्रेड हो रहे थे। Ambuja Cement, ACC and NDTV के शेयर भी 16 जनवरी को शुरुआती ट्रेड में 4% तक ऊपर थे। यूएस स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद किया जा रहा है। इसके संस्थापक नेथन एंडरसन ने एक नोट में यह जानकारी दी।

एंडरसन ने नोट में लिखा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से परिवार, दोस्तों और हमारी टीम के साथ साझा किया है, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय लिया है।

हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में भारतीय समूह के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की थी। शॉर्ट-सेलर ने अदानी समूह पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स का गलत तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाया था, जिसे बाद कंपनी ने इसे नकार दिया था।

नवंबर में अमेरिकी अभियोजकों ने घोषणा की थी कि अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी को न्यू यॉर्क में कथित बहु-बिलियन डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी योजना में उनके भूमिका के लिए आरोपित किया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना उस समय हुआ है जब कुछ दिन पहले एक रिपब्लिकन कांग्रेसी ने विभाग से अडानी जांच से संबंधित दस्तावेजों को संरक्षित करने का अनुरोध किया था।

एंडरसन, जिन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग की शुरुआत की थी, उन्होंने ने कहा कि योजना थी कि "हम जिस विचारों के पाइपलाइन पर काम कर रहे थे, उसे पूरा करने के बाद हम इसे समाप्त कर देंगे। हमने कुछ साम्राज्यों को हिलाया, जिन्हें हमें लगता था कि हिलाए जाने की आवश्यकता थी। एंडरसन ने लिखा कि लगभग 100 लोगों को "कम से कम आंशिक रूप से" हिंडनबर्ग के काम के कारण नियामकों के जरिए आरोपित किया गया।

एंडरसन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके काम की तीव्रता और ध्यान की कीमत चुकानी पड़ी और वह "दुनिया और उन लोगों से बहुत कुछ खो रहे थे जिनकी उन्हें परवाह थी। अब मैं हिंडनबर्ग को अपने जीवन के एक अध्याय के रूप में देखता हूं, न कि एक केंद्रीय चीज जो मुझे परिभाषित करती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।