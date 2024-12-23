scorecardresearch
Vedanta, NHPC, HCC, RIL समेत कई Stocks में दिख सकता है एक्शन!

Vedanta, NHPC, HCC, RIL समेत कई Stocks में दिख सकता है एक्शन!

नए हफ्ते के आगाज के साथ ही शेयर बाजार में कई कंपनियों को लेकर बड़े अपडेट आए हैं। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इन कंपनियों के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। आइये जानते हैं क्या खबरें हैं?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 23, 2024 08:06 IST

Vedanta
कंपनी ने अपने डिमर्जर योजना को रिवाइज किया और ऋणदाताओं की प्रतिक्रिया के बाद अपनी बेस मेटल्स बिजनेस को पेरेंट एंटिटी के तहत रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय, जो 20 दिसंबर को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया, व्यापारिक प्राथमिकताओं के बदलते स्थिति को दर्शाता है। स्टॉक ₹477.50 पर बंद हुआ, जो ₹14.70 (2.99%) की गिरावट के साथ BSE पर शुक्रवार को बंद हुआ।

NHPC Ltd 
NHPC ने बिहार के साथ ₹5,500 करोड़ का MoU साइन किया, जिसके तहत 1,000 MW सौर और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास होगा। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। स्टॉक्स ₹81.38 पर बंद हुए, जो ₹3.08 (3.65%) की गिरावट के साथ BSE पर शुक्रवार को बंद हुआ।

Reliance Industries Ltd 
कंपनी ने शनिवार को कहा कि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा, रिलायंस डिजिटल हेल्थ, अमेरिकी कंपनी हेल्थ एलायंस ग्रुप में 45% हिस्सेदारी $10 मिलियन में खरीदेगी, जिससे कंपनी की वैश्विक हेल्थकेयर इनोवेशन में मजबूती आएगी। स्टॉक्स ₹1,206.00 पर बंद हुए, जो ₹24.60 (2.00%) की गिरावट के साथ BSE पर बंद हुआ।

UltraTech Cement 
CCI ने UltraTech के ₹3,954 करोड़ में इंडिया सीमेंट्स में 32.72% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी। कंपनी ने अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ₹3,142.35 करोड़ का ओपन ऑफर भी लॉन्च किया। स्टॉक ₹11,433.70 पर बंद हुआ, जो ₹241.15 (2.07%) की गिरावट के साथ BSE पर बंद हुआ।

Hindustan Construction Company
HCC ने Steiner AG में अपनी हिस्सेदारी m3 Immobilier को बेची, जिससे इसकी सहायक कंपनी के लिए स्विस IPO का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा HCC ने ₹600 करोड़ की राशि क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से जुटाई। स्टॉक ₹43.51 पर बंद हुआ, जो ₹0.58 (1.32%) की गिरावट के साथ BSE पर बंद हुआ।

AGI Greenpac Ltd 
कंपनी ने ₹1,500 करोड़ तक का पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज के जरिए से कई चरणों में योजना बनाई। फंड्स का उद्देश्य कंपनी के विकास और विस्तार प्रयासों का समर्थन करना है। स्टॉक्स ₹1,244.35 पर बंद हुए, जो ₹38.45 (3.00%) की गिरावट के साथ BSE पर बंद हुआ।

Piramal Enterprises 
कंपनी ने ₹2,000 करोड़ तक के सुरक्षित NCDs के सार्वजनिक निर्गम को स्वीकृति दी। यह कदम कंपनी के बैलेंस शीट को मजबूत करने और विकास पहलों को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है। स्टॉक ₹1,094.70 पर बंद हुआ, जो ₹27.10 (2.42%) की गिरावट के साथ BSE पर शुक्रवार को बंद हुआ।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
harsh verma
Dec 23, 2024